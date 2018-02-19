HÜKÜMET ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI DÜĞMEYE BASTI: KOMİSYON KURULACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili, hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu" dedi.
Çocuk istismarının engellenmesi için çalışma yaptıklarını söyleyen Bozdağ, "Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili, hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. Komisyon rapor hazırlayacak, cezalar artırılacak" dedi.
Kaynak: haberinburada
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