

HÜKÜMET, Kilis'te YÖNELİK roketli saldırıların bitmesi için stratejisini belirledi. Buna göre ABD'nin İncirlik'te konuşlandırdığı ‘hellfire' (Cehennem ateşi) füzesi yüklü insansız hava araçları predatörlerin daha etkin kullanılması istendi.



ABD'den predatörlerin yanı sıra Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) Türkiye-Suriye sınır bölgesine konuşlandırılması da talep edildi.



Taarruzla sıkıştırılacak IŞİD grupları güneye doğru püskürtülecek ve Kilis'in bataryaların menzilinden çıkması sağlanacak.







