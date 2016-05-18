

Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK) ve Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan Türkiye'nin Yurt dışı Yatırım Endeksi raporuna göre, Türk şirketleri 2015 yılında yurt dışında 2.4 milyar dolarlık 52 sıfırdan yatırıma başladı. 2014'te bu rakam 2.8 milyar dolar ve 100 yatırım olarak gerçekleşti. Türk şirketlerinin 2015 yılında yurt dışında gerçekleştirdiği 35 birleşme ve satın alma işleminin değeri ise 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2014 yılında bu rakam 41 işlem ve 6.5 milyar dolar düzeyindeydi.







BİRLEŞMELERE 10 MİLYAR DOLAR







Böylece Türk şirketleri son iki yılda yurt dışında farklı coğrafyalarda 5.2 milyar dolarlık sıfırdan yatırım yaparken, aynı dönemde yurtdışında 10 milyar dolarlık birleşme ve satın alma gerçekleştirdi. Rapora göre 2014-2015 döneminde Türk şirketlerinin yurtdışında yaptıkları birleşme ve satın alma işlemleri genellikle üretim ve altyapı sektörlerinde gerçekleşti. Bunları enerji, gayrimenkul, internet, mobil hizmetler ve teknoloji sektörleri izledi.







ÇİN VE ABD İLK SIRALARDA







Özgür Düşünce'nin haberine göre rapor, yatırım coğrafyalarının risk ve potansiyelini Türk yatırımcılar açısından değerlendirirken, orta ve düşük gelir sınıfındaki ülkelerde Çin'i yüksek gelir sınıfındaki ülkelerde ise ABD'yi ilk sırada konumlandırıyor. Yüksek gelir grubunda ABD'yi İsveç, Finlandiya, Fransa, Hollanda ve Almanya takip ederken; orta ve düşük gelir grubundaki ülkeler endeksinde Çin'i ise Romanya, İran, Polonya ve Kazakistan takip ediyor.







5 MİLYAR DOLAR AVRUPA'DA







Amerika kıtasında Türk şirketler 2015'te toplam 12 işlemle 630 milyon dolar yatırım yaparken, Afrika ve Orta Doğu'da bu rakam tahmini 170 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Asya Pasifik'te toplam beş işlemle 180 milyon dolar olurken, Avrasya'da toplam 11 işlemle 640 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk yatırımlardan en büyük payı alan Avrupa ise 2015'te toplam 53 işlemle tahmini 4.3 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.







250 İŞLEMİN 200'Ü SON 4 YILDA







Türk şirketlerin yurt dışı yatırımlarında, son 4 yılda ciddi artış olduğunu kaydeden Vardar, “Son 10 yıldaki 250 işlemin 200'ü son 4 yılda gerçekleşti” dedi.







YURT DIŞI TALEPLERİ ARTTI







Deloıtte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak Vardar, Türk şirketlerinden son yıllarda artan şekilde yurt dışında yatırım için talepler aldıklarını belirterek, “Değişik coğrafyalarda özelleştirme ihalesine girme, marka satın alma, değişik bir sektörde sıfırdan yatırım fırsatını değerlendirme şeklinde talepler alıyoruz. Öngörülerimiz bunun önümüzdeki dönemde de artacağı yönünde” dedi.