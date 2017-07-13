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Hukuk ve Vergi Şirketi Andersen Global, Türkiye'de Faaliyete Başlıyor

HUKUK VE VERGİ ŞİRKETİ ANDERSEN GLOBAL, TÜRKİYE'DE FAALİYETE BAŞLIYOR

Dünyanın en önemli hukuk ve vergi şirketleri arasında gösterilen Andersen Global, özel bir şirketle birlikte Türkiye'de faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 09:20
Puan Ver : Hukuk Ve Vergi Şirketi Andersen Global, Türkiye'de Faaliyete Başlıyor(6/10)2

Dünyada 64 farklı noktada 2 binin üzerinde vergi ve hukuk çalışanını bünyesinde barındıran Andersen Global, Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarına yayılmış bulunan ofislerine Türkiye'yi de ekledi.

"TÜRK EKONOMİSİNE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

2014 yılında dünya çapında vergi ve hukuk hizmetlerini sağlama hedefiyle yeniden yapılanan Andersen Global, Türkiye'de Nazalı Vergi ve Hukuk ile birlikte hizmet vereceği duyuruldu. Gerçekleştirilen bu iş birliğinin somut faydalarının yanında psikolojik olarak da önemli olduğuna değinen, Nazalı Vergi ve Hukuk'un Kurucu ve Yönetici Ortağı Ersin Nazalı, "Bu birliktelik önümüzdeki sürece ilişkin Türk ekonomisine olan uluslararası güvenin ve ilginin çok önemli bir göstergesi olacaktır. Andersen Global, Ortadoğu, Körfez ve Orta Asya ülkelerine sağlayacağı vergi ve hukuk hizmetleri açısından Türkiye'nin merkez olmasını sağlayacaktır.Yerli ve yabancı müvekkillere sunacağımız hizmetlerin de kapsamı artacaktır. Kuruluşumuzdan itibaren sadece 2,5 yıllık bir süre geçmesine rağmen böyle bir iş birliğinin içerisinde olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

2016 yılında Türkiye'nin "En İyi Vergi" ve "En İyi Transfer Fiyatlandırması" firması kategorilerinde Global Kurumsal Mükemmellik ödülü kazanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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