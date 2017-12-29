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Hükemetten el yakan gecikme cezalarına önlem! Artık ücret alınmayacak

HÜKEMETTEN EL YAKAN GECİKME CEZALARINA ÖNLEM! ARTIK ÜCRET ALINMAYACAK

GSM, uydu yayını hizmeti sunan şirketler, faturasını geciktiren vatandaşa, bir takvim yılında ilk açma-kapama işlemi için herhangi bir ücret çıkaramayacak.

Tarih : 29 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Hükemetten El Yakan Gecikme Cezalarına Önlem! Artık Ücret Alınmayacak(6/10)2

Hükümet, yaklaşık 78 milyon mobil hat kullanıcısı, 60 milyonu aşkın internet ve uydu yayını abonesini el yakan gecikme cezalarına karşı korumaya aldı. GSM, uydu yayını hizmeti sunan şirketler, internet servis sağlayıcıları faturasını geciktiren vatandaşa bir takvim yılında ilk açma-kapama işlemi için herhangi bir ad altında ücret çıkaramayacak. Açma-kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilecek.

HİZMET DURDURULURSA BEDEL ALINMAYACAK

Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle hizmet durdurulursa, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacak.

VATANDAŞ KORUNUYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma-kapama bedelleri konusunda vatandaşın korumaya alındığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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