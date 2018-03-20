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HUDUT KARAKOLUNA SALDIRMAK İSTEYEN 23 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ


Hudut karakoluna saldırmak isteyen 23 PKK'lı öldürüldü
Tarih : 20 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : Hudut Karakoluna Saldırmak İsteyen 23 Pkk'lı Öldürüldü(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada Şanlıurfa, Ceylanpınar'da yürütülen operasyonda 23 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Teröristlerin hudut karakoluna saldırmak istediği belirtildi.

TSK şu açıklamayı yaptı:

Şanlıurfa Ceylanpınar'da, 1/1/3'üncü Hudut Alay Komutanlığı Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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