HUDUT KARAKOLUNA SALDIRMAK İSTEYEN 23 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada Şanlıurfa, Ceylanpınar'da yürütülen operasyonda 23 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Teröristlerin hudut karakoluna saldırmak istediği belirtildi.
TSK şu açıklamayı yaptı:
Şanlıurfa Ceylanpınar'da, 1/1/3'üncü Hudut Alay Komutanlığı Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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