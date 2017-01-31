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Hücreyi Kanserle Savaşa Programladılar
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hücreyi kanserle savaşa programladılar

HÜCREYİ KANSERLE SAVAŞA PROGRAMLADILAR

İngiliz bilim insanları, T hücresi adıyla anılan ve kanserli hücrelerle savaşabilme özelliği olan hücreleri yeniden programlayarak kan kanserine karşı yeni bir tedavi umudu ortaya çıkardı.

Tarih : 31 Ocak 2017, 11:15
Puan Ver : Hücreyi Kanserle Savaşa Programladılar(8/10)10


İngiliz bilim insanları, T hücresi adıyla anılan ve kanserli hücrelerle savaşabilme özelliği olan hücreleri yeniden programlayarak kan kanserine karşı yeni bir tedavi umudu ortaya çıkardı. Deneysel tedavi 11 yaşında ve 18 aylık iki lösemi hastası çocuk üzerinde uygulandı.



Daha önceden kemoterapi gören ve hastalıkları devam eden çocuklara, bir donörden alınmış ve genetiğiyle oynanmış T hücreleri aşılandı. Donörden alınan hücrelerin DNA'larını yeniden programlayan bilim insanları, bu hücrelere tümörleri tespit etme ve onları yok etme görevi vermiş oldu. Tedavi uygulanan çocuklarda 16 ay ve 18 ay boyunca kanserin tekrar ortaya çıkmadığı gözlemlendi.



HENÜZ TEST SEVİYESİNDE



Tedavi "Umut verici ve çığır açıcı" olarak yorumlansa da bilim insanları, "Bu yöntemin başarılı olabildiğini söyleyebilmek için, hastaların en az birkaç yıl boyunca kansersiz olarak yaşamlarına devam ettiğini gözlemlememiz gerekir" ifadelerini kullandı.



Henüz klinik test seviyesinde olan yöntemin, herkese uygun hale getirilebilen T hücrelerindeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda kullanıma girebileceği ümit ediliyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hücreyi  Kanserle  Savaşa  Programladılar    haber

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