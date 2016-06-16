

Rakipleri Lenovo ve Xiaomi'nin ardından boş durmayan Huawei, yeni telefonu Honor 5A ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Amıral gemisi modeli Huawei P9'U piyasaya sürmeye hazırlanan firma giriş seviyesi modellerde de elini çabuk tutuyor. Bu sefer fiyat performans telefonu Honor 5A geliyor.



Cihaz bölgeye göre 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Adreno 405 grafik birimli Snapdragon 617 yonga seti veya Mali-T450 grafik birimli Kirin 620 yonga seti ile kullanıcıya ulaşacak. Cihazda 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekran mevcut. 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite ile hatırı sayılır bir performans vaat ediyor.



Ürünün arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında ise geniş açılı 8MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 3100mAh kapasiteli bir batarya tercih edilen cihaz bu kapasite ile oldukça iyi bir pil ömrü sunuyor. Yonga setine göre Cat. 4 veya Cat.7 modem seçenekleri bulunuyor. İşletim sistemi olarak Android 6.0 tercih edilmiş.



Hafta içerisinde Çin'de piyasada olacak olan telefon, 106$ fiyat etiketi ile kullanıcıya ulaşacak.



Walking Dead'ın Yıldızı ile Bomba: Death Stranding