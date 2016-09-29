

Son haftalarda yanan ve patlayan telefonlar konusunda kullanıcılar oldukça hassas. Huawei'nin yanan gizemli telefonu teknoloji gündeminde!



Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Huawei, son yıllardaki yükselişine emin adımlarla devam ediyor. Hakkında kötü haberlerle gündeme gelmeyen firma bu sefer dikkat çekici bir gelişmeyle karşımızda. Yanan bir Huawei telefon, fotoğraflarla basında kendine yer buldu.



Şunu kabul etmek gerekiyor ki, akıllı telefonlar yıllardır istenmedik şekilde yanabiliyor. Lityum pillerin doğasından kaynaklanan bu durum alışılmışın dışında değil. Ancak Samsung Galaxy Note 7'nin başına gelenlerden sonra kullanıcılar bu konuda hiç olmadığı kadar hassas.



Haberimizin içerisinde fotoğraflarını görebileceğiniz telefon Huawei P8 modeline ait. Cihaz ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında milyonlar satmayı başardı. Ancak içlerinden bir tanesi artık kullanılamayacak durumda.



Yanarak yüksek ısı yaratan Huawei P8 modelinin lityum pili metal gövdesini oldukça deforme etmiş. Telefonun plastik parçaları ise büyük ölçüde erimiş durumda.



Fotoğrafların sahte olmadığına şüphe yok. Ancak yanma sebebi konusunda detaylı bir açıklama bulunmuyor. Yani bu sadece dikkat çekilmek için yapılmış olabilir. Huawei tarafından şimdiye kadar resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Yani şimdilik korkacak bir gelişme yok.



Her zaman yaptığımız uyarıyı tekrar hatırlatalım. Akıllı telefonları ve yüksek kapasiteli batarya içeren her türlü elektronik cihazı orijinal şarj kablosu ve adaptörüyle şarj etmeye özen göstermekte fayda var. Aksi taktirde bu şekilde istenmeyen sonuçlar doğabiliyor.



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