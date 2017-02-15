Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 2016 yılında satış rakamları ile dikkat çekmeyi başardı ancak daha çok telefon satmasına rağmen geliri azaldı.



Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 2016 yılında satış rakamları ile dikkat çekmeyi başardı ancak daha çok telefon satmasına rağmen geliri azaldı.



2015 yılından bu yana yakaladığı büyüme ivmesini devam ettiren Huawei, ilk olarak 2015 yılında 100 milyon akıllı telefon satış rakamına ulaşacak dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olmayı başarmıştı. Firma 2016 yılında satış rakamlarını artırmayı başardı ve 2016 yılı içerisinde 140 milyondan fazla akıllı telefon satmayı başardı. Ancak ilginç bir gelişme yaşandı.



Android Authority isimli sitenin haberine göre Huawei, daha çok akıllı telefon satmasına rağmen, daha az gelir elde etti. Satış rakamlarına yaşanan %30 büyümeye zıt bir şekilde gelirde azalma oldu.



2015 yılında 2.2 milyar dolar kar elde eden firma, 2016 yılında 2 milyar dolar seviyesinde kaldı. Yaşanan bu yaklaşık %10'luk kaybın sebebi ise satılan ürün gruplarıyla doğrudan ilişkili. Akıllı telefon üreticilerinin kartını artıran en önemli etken, satılan toplam ürün sayısı içerisindeki amiral gemisi yani üst seviye cihazlar. Çünkü üst seviye cihazlar, giriş ve orta seviyedeki cihazlara göre çok daha karlı. Giriş ve orta seviye telefonların, toplam satış hacmindeki oranı ne kadar artarsa kar oranı o kadar azalıyor.



Ancak firmanın 2017 yılı için beklentisi son derece iyimser. Firma 2017 yılının sonuna kadar 4 milyar dolar yani geçtiğimiz yılın iki katı kadar kar elde etmeyi planlıyor.



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