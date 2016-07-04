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huawei'den rekor p9 satışı

HUAWEİ'DEN REKOR P9 SATIŞI

Huawei amiral gemisi telefonu P9 toplamda 2.6 milyon adet satış rakamı yakalayarak büyük bir satış rakamı elde etti. Bu satışta en büyük etkenlerden biri Leica ile ortaklığa gitmesi gösteriliyor.

Tarih : 04 Temmuz 2016, 11:39
Puan Ver : Huawei'den Rekor P9 Satışı(7/10)5


Geçen sene akıllı telefon pazarıda oldukça iyi bir satış grafiği yakalayan Huawei, piyasadaki durgunluğa rağmen bundan oldukça fazla etkilenmemiş gözüküyor.



Şirketin yaptığı açıklamaya göre ilk çeyrekte  toplamda 28.3 milyon akıllı telefon satışı yapıldı. Bu satışlarda en büyük pay  geçen yıl piyasaya çıkan Honor 5X, G7 Plus, Mate 8 gibi akıllı telefon modellerinin katkısı oldukça büyük.



Firmanın son kozları ise yakın zamanda ortaya çıktı. Huawei P9 ve P9 Plus modellerinin bugüne kadar toplamda 2.6 milyon adet satış yaptığı söyleniyor. Bilindiği üzere Huawei P9 modeli 2399TL fiyat etiketiyle Türkiyede satışa sunulmuştu.



Bu olumlu satış grafiğinin sürmesine Mate 9, Mate S 2, Honor 8, Honor 8V gibi iddialı modellerinde destek vereceği kesin gözüküyor. Tahminlere göre 120 milyonu rahat bir şekilde geçeceği düşünülüyor.








Etiketler: Huawei  Den  Rekor  P9  Satışı    haber

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