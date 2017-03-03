Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. Firma yeni akıllı saati olan Watch 2 ile birlikte çok daha iddialı. Firmanın yeni nesil akıllı saatlerine ve Porsche ile gittiği işbirliğine haberimizden ulaşabilirsiniz.



Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. Firma yeni akıllı saati olan Watch 2 ile birlikte çok daha iddialı. Firmanın yeni nesil akıllı saatlerine ve Porsche ile gittiği işbirliğine haberimizden ulaşabilirsiniz.



Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden olan Huawei, özellikle telekominikasyon alanında büyük çalışmalar yapıyor. Baz istasyonları dahil olmak üzere her türlü altyapı hizmetini sağlayan firma, son yıllarda akıllı telefonlarıyla da dikkat çekiyor. Akıllı telefonları ile dünya çapında sükse yakalayan firma, ülkemizde de bu başarısını sürdürüyor.



Firmanın ilk akıllı saati ise yaklaşık 2 yıl önce çıkışını yapmıştı. Huawei Watch adını saat, yuvarlak ekranı ve şık tasarımı ile büyük ilgi çekmişti. Firmanın yeni akıllı saati olan Watch 2 ise Mobil Dünya Kongresi kapsamında İspanya'da tanıtıldı.



Toplam 3 Farklı Model



Toplam 3 farklı modeli bulunan Watch 2'nin ana modelinin yanı sıra Klasik ve Porche ile ortaklığa gidilerek geliştirilen özel bir versiyonu bulunuyor. 45 mm çapında paslanmaz çelik gövdeye sahip olan saat aynı zamanda 22 mm kayışlar ile geliyor.



Tasarım anlamında pek çok kişi tarafından beğenilen cihaz, 1.2 inç büyüklüğünde ekrana sahip. 390×390 çözünürlüğünde olan ekran AMOLED teknolojinden gücünü almakta. Saatin AMOLED ekran sayesinde ekran açık kalma süresinin artması bekleniyor.



Cihazın diğer teknik özellikleri arasında ise 768 MB RAM ve 4 GB ROM bulunuyor.



Google tarafından geliştirilen Android Weat 2.0 işletim sisteminden gücünü alan cihaz, 350 dolarlık satış fiyatı ile mart ayı içerisinde raflarda olacak.



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