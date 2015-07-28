

Huawei Y6 Scale fiyat-performans özelliğiyle dikkat çekecek



Son bilgiler Çin merkezli Huawei'nin yeni giriş seviyesi akıllı telefonunun kısa süre içerisinde tanıtılacağı yönünde.



Akıllı telefona dört çekirdekli işlemci ve Adreno 304 grafik işlemcisine ev sahipliği yapan Snapdragon 210 yongaseti güç katacak.



Cihazın 5 inç genişliğindeki ekranın çözünürlüğü ise HD- Yarı HD: “1280 x 720” 1 GB ana bellek ve 8 GB dâhili depolama alanı giriş seviyesi cihazlarda görmeye alıştığımız özellikler arasında yer alıyor.



2200 mAh kapasiteli batarya cihaz için uygun görülmüş. Son bilgiler Çin merkezli Huawei'nin yeni giriş seviyesi akıllı telefonunun kısa süre içerisinde tanıtacağı yönünde.



Y6 Scale model adına sahip olan akıllı telefon 165 dolar yaklaşık olarak 451 TL fiyat etiketiyle satılacak. Ürünün 30 Temmuz'da tanıtılması bekleniyor.



Y6 Scale'in arka kamerası 8 MP çözünürlüğünde. Ön kısımda ise 2 MP kamera bizleri karşılamakta. Android 5.0 Lollipop işletim sistemi Huawei'nin kendi geliştirdiği Emotion UI arayüzüyle zenginleştirilmiş olarak dikkat çekecek.



4G LTE, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları da cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Cihazla ilgili yeni gelişmeler oldukça bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.



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