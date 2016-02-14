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Huawei Y6 Pro teknik özellikleri !

HUAWEİ Y6 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ !

Huawei Y6 Pro modeli kısa bir süre önce duyuruldu. Geçtiğimiz yıl Y6'yı duyuran firma, cihaza yeni bir varyasyon ekledi.

Tarih : 14 Şubat 2016, 17:53
Puan Ver : Huawei Y6 Pro Teknik Özellikleri !(10/10)11


Çinli Huawei, modellerini yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan Huawei Y6 yenilendi ve Huawei Y6 Pro olarak karşımıza çıktı. Uygun fiyatlı ve rekabetçi bir model olarak karşımıza çıkacak olan cihazın teknik özellikleri haberimizde. Cihazın hangi ülkelerde satışa çıkacağı henüz açıklanmadı, dolayısıyla Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.



Huawei Y6 Pro teknik özellikler



Y6 Pro modeli MediaTek MT6735P yongasından güç alıyor. Dört çekirdekli bu yongada her bir çekirdek 1.3 GHz hıza sahip. 5 inç büyüklükteki ekran HD çözünürlük (720 x 1280 piksel) sunuyor. Ekranın altında işlemciye yardımcı olarak 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor.



Huawei Y6 Pro modelinin arkasında 13 MP, ön tarafında ise 5 MP çözünürlüğünde kameralar konumlandırılmış. 143.1 x 71.8 x 9.7 mm ölçülerinde 160 gram ağırlığındaki cihaz çift SIM kart desteği de sunuyor. Telefon, kutusundan Android 5.1 Lollipop işletim sistemi ve Emotion UI 3.1 arayüzü ile birlikte çıkıyor. Bluetooth 4.0, 5.0 GHz Wi-fi gibi özellikler mevcut. Telefon tüm bu donanımı 4000 mAh kapasiteli dev batarya ile besliyor.



Cihazın arka yüzeyi plastik olmasına rağmen çerçevede metal alaşım bulunuyor. Suya kısmen dayanıklı olan telefonun altın sarısı, beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunuyor. Ancak fiyat ve çıkış tarihi ile ilgili bir detay henüz paylaşılmış değil. Bu teknik özellikler ile cihazın fiyatının 350 doların altında olacağını söyleyebiliriz.








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