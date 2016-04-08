

Huawei TalkBand B3 isimli yeni akıllı bileklik duyuruldu. Dün düzenlenen etkinlikte duyurulan firmanın bu bilekliğine ait detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Dün Londra'da düzenlenen Huawei etkinliğinde P9 ve P9 Plus isimli iki yeni akıllı telefon duyuruldu. Ancak gelişmeler sadece bununla sınırlı değil. Firma aynı zamanda Huawei TalkBand B3 adlı yeni akıllı bilekliğini de duyurdu.



Huawei TalkBand B3 özellikleri!



TalkBand B2'nin devamı olarak karşımıza çıkan TalkBand B3 bir akıllı saat değil. Öncelikle bu detayın altını çizmekte fayda var. Firmanın akıllı saati Huawei Watch adını taşıyor.



Cihaz aslında bir Bluetooth kulaklık gibi çalışıyor ancak bilekte taşınabiliyor. Dilerseniz, kordonundan çıkarıp kulağınıza takabiliyorsunuz. Bu noktada cihaz tam anlamıyla bir Bluetooth kulaklığa dönüşüyor.



TalkBand B2'ye göre %25 daha iyi ses kalitesi vaad eden ürün aynı zamanda çevresel sesleri (rüzgar ve gürültü) engelleme konusunda da %80 oranında daha başarılı. Dayanıklılık noktasında IP57 sertifikasına sahip olan ürün, toz ve sıvı temasına karşı korunuyor.



80 x 128 piksel çözünürlüğe sahip PMOLED ekranın altında 91 mAh batarya ile gelen akıllı bileklik, tek bir şarj ile 3-4 gün pil ömrü vaad ediyor. Cihazın fiyatı açıklandı ancak ne zaman satışa çıkacağına ilişkin net bir tarih verilmedi.



Elite (gri), Active (siyah, beyaz) ve Classic (kahverengi ve bej) olmak üzere üç farklı tasarımla gelen ürün 26 Dolar ile 38 Dolar arasında değişen fiyat aralığına sahip. Tek tek yazmak gerekirse Elite versiyon 38 Dolar, Classic versiyon 31 Dolar ve Active versiyon ise 26 Dolar olacak.



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