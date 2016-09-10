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huawei p9 satış rakamlarıyla şaşırtıyor!

HUAWEİ P9 SATIŞ RAKAMLARIYLA ŞAŞIRTIYOR!

Ülkemizde de satışta olan Huawei P9 satış rakamlarıyla şaşırtıyor. Cihaz hakkındaki güncel detaylar sizlerle.

Tarih : 10 Eylül 2016, 09:58
Puan Ver : Huawei P9 Satış Rakamlarıyla Şaşırtıyor!(10/10)10


Ülkemizde de satışta olan Huawei P9 satış rakamlarıyla şaşırtıyor. Cihaz hakkındaki güncel detaylar sizlerle.



 



Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei P9, geçtiğimiz Nisan ayında satışa çıkmıştı. Huawei açısından önemli bir yere sahip olan telefon, halen daha firmanın amiral gemisi segmentinde önemli rakiplerle karşı karşıya. Rekabet, Huawei lehine başarılı görünüyor. Firma 2015 yılında yakaladığı yükseliş ivmesini, bu yıl P9 modeliyle perçinleyecek gibi duruyor.



Huawei P9 satış rakamları ne durumda?



Çin merkezli şirketin çift kameralı amiral gemisi Huawei P9, dünya çapında 6 milyonluk satış rakamını geride bırakmış durumda. İlk 6 hafta içerisinde 2.6 milyonluk önemli bir rakama ulaşan telefon, 4 aylık süreçte 6 milyon gibi önemli bir satış başarısı elde etmiş durumda. Bu rakamın Huawei P9 Plus ve Huawei P9 Lite versiyonlarını kapsamadığını belirtelim. Yani sadece Huawei P9'un başarısı olarak aktarılıyor.



Performans anlamında Huawei P9 rakipleriyle hemen hemen aynı özellikleri sunuyor. Asıl fark kamera tarafında görünüyor. Özellikle fotoğrafa meraklı kullanıcıların Huawei P9 modelini tercih ettiği söyleniyor.



Leica işbirliği ile geliştirilen 12 MP çözünürlüğe sahip çift kamera teknolojisinin, profesyonel çekimlere olanak tanıdığı ve bu sebeple tercih edildiği yine gelen bilgiler arasında. Ayrıca model, rakiplerine göre daha uygun bir fiyatla satılıyor.



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