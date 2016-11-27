Huawei P9'un satışı dünya akıllı telefon pazarında 9 milyon satış rakamına ulaştı. Huawei, bu başarının kutlama etkinliklerinde ürünün global marka elçisi ve reklam yüzü Scarlett Johansson'u Çin Shenzen'de ağırladı.



HUAWEI P9 rekor bir rakama ulaştı. Shenzen'de hayranlarıyla bir araya gelen Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, bir fotoğraf meraklısı olarak Huawei P9 ile yaşadığı tecrübeleri paylaştı. Johansson, yaşadığı her anı yakalayabilmek için Huawei P9 akıllı telefonun mükemmel kamerasının kendisine çok daha fazla güven verdiğini söyledi.



Huawei Tüketici İş Grubu Mobil Telefon Bölümü Başkan Yardımcısı Changzhu Li, Huawei P9 akıllı telefonun piyasaya sunulduğundan bu yana dünya çapında 9 milyon satış rakamına ulaşıldığını açıkladı. Bu da Huawei'in, tahmini satışı 10 milyonu aşması beklenen ilk amiral gemisi akıllı telefonu oldu. Li, ‘'Huawei P9, Leica ile birlikte geliştirilen ve teknolojide çığır açan ikili lens özelliği ile satışa sunulduğundan bu yana geçen 6 ay içinde fotoğraf meraklıları ve tüketiciler tarafından övgüyle kullanılıyor.''dedi.



Huawei P9, ikonik kamera markası Leica ile Huawei'nin işbirliğinin ilk akıllı telefonu. P9, piyasaya çıkmasının hemen ardından, daha fazla ışık alan, daha net, Leica tarzında mükemmel renkli ve çarpıçı siyah beyaz fotoğraflar çekebilen özellikleriyle akıllı telefon teknolojisine yeni bir bakış açısı getirdi.



Scarlett Johansson, Huawei Tüketici İş Grubu Pazarlama Müdürü Glory Zhang ile sahnede



Johansson, konuşmasında Huawei 9'un tanıtım kampanyasında, Men of Steel yıldızı Henry Cavill ve ünlü moda fotoğrafçısı Mario Testino ile birlikte çalışma şansı elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.



Huawei Tüketici İş Grubu Pazarlama Müdürü Glory Zhang ise, Scarlett Johansson'un P9'u dünyaya tanıtmasıyla bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu söyleyerek kendisine teşekkür etti.