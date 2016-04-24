Huawei P9'un dört farklı versiyonlar çıkması bekleniyordu ama sadece iki model satışa çıktı. İlk başta satışa sunulmayan modellerden biri olan Huawei P9 Lite ise bugün resmi olarak duyuruldu. Telefon çok yakında satışa çıkacak.



Çin çıkışlı telefon üreticisi Huawei, yeni amiral gemisi Huawei P9'ı bir süre önce piyasaya sürdü. Telefon çıkmadan önce gelen haberler şirketin Huawei P9'un 4 farklı versiyonunu satışa çıkaracağını gösteriyordu. Ancak sonuçta sadece Huawei P9 ve P9 Plus satışa sunuldu. Adı geçen diğer iki versiyon olan Huawei P9 Lite ve P9 Enhanced Edition, geçtiğimiz ay düzenlenen etkinlikte tanıtılmadı. Bu yüzden bu modellerden vazgeçildiği düşünülmüştü.



Ancak anlaşılan o ki Huawei bu modellerden vazgeçmemiş, sadece daha geç bir tarihte satışa çıkarmaya karar vermiş. Çünkü adı geçen bu telefonlardan biri Huawei P9 Lite bugün şirket tarafından resmen duyuruldu. Huawei P9'un daha ucuz versiyonu olan bu model beklendiği gibi daha düşük özelliklerle geliyor ama yinede 300 dolarlık fiyatına göre gayet iyi teknik özelliklere sahip. Telefonun diğer modellerden en büyük eksikliği çift-kamera teknolojisine sahip olmaması. Telefon Kirin 650 işlemci ve 4GB RAM ile geliyor. 5.2 inç ekrana sahip telefonun arka kamerası 13, ön kamerası ise 8MP. Çok yakında Avrupa ülkelerinde satılmaya başlanacak olan telefonun işletim sistemi Android 6.0 Marshmallow olacak.