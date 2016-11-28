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huawei p9 lite: p8 lite'in veliahttı göz kırptı

HUAWEİ P9 LİTE: P8 LİTE'İN VELİAHTTI GÖZ KIRPTI

Huawei, büyük bir başarı yakaladığı P9'dan sonra, kırpılmış sürümü olan P9 Lite ile bu başarıyı devam ettirmek istiyor. P8 Lite'in yerini alabilecek olan P9 Lite'a yakından bakıyoruz.

Tarih : 28 Kasım 2016, 10:36
Puan Ver : Huawei P9 Lite: P8 Lite'in Veliahttı Göz Kırptı(7/10)7


Huawei, büyük bir başarı yakaladığı P9'dan sonra, kırpılmış sürümü olan P9 Lite ile bu başarıyı devam ettirmek istiyor. P8 Lite'in yerini alabilecek olan P9 Lite'a yakından bakıyoruz.



Artık herkes Huawei'i biliyor. Yıllardır ucuz telefon üretimi ile bu piyasada mücadele veren Huawei, sonunda Samsung ve Apple gibi üst sınıfta da yerini aldı. Huawei , üst segmentin ilk basamaklarını Mate S ile başarıyla çıktı. Ardından gelen Mate 8 ürünü ile, rakiplerine premium ligde bende varım dedi. Bu yıl tanıştığımız Huawei P9, Huawei'yi tehlikeli bir rakip yaptı ve onu zirveye yaklaştırdı. Tabi bunlar olurken alt segmenti de boşa bırakmaması çok önemli bir özellik. Uygun fiyatlı telefon üretiminde ciddi söz sahibi olan Huawei, buradaki kullanıcıları unutmayarak P9 ailesini buraya da taşıdı. P9 Lite olarak adlandırılan bu yeni ürün, amiral gemisi P9'un kırpılmış sürümünden başkası değil. Bu esasında birçok kişiyi sevindirecek bir gelişme. Bu alanda büyük bir başarı yakalayan Huawei P8 Lite, yeni bir veliahtta sahip oldu. Dolaysıyla özellikle fiyat/performans oranına dikkat eden kullanıcılar, çok güncel teknolojilerle donatılmış bir ürüne kavuştular.



Tasarım



P9 Lite, P9 ile kıyasla neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Huawei maliyeti düşürmek için mecburen tasarım ve malzeme seçimi ile oynamak zorunda kaldı. P9, alüminyum bir yapıya sahip olmasına karşın, P9 Lite'ın sadece kasa sistemi metalden oluşuyor. Ürünün arka kısım her ne kadar plastik olsa da malzeme kalitesi ve işçiliğin gayet başarılı olduğunu söylemeliyiz. P9'un 7 mm kalınlığına 7.5 mm kalınlığı ile cevap veren P9 Lite, 144 gr yerine 147 gr ağırlığa ulaşıyor.



5.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan P9 Lite, 1920x1080 piksel çözünürlüğüne ulaşıyor. Bu çözünürlük değeri 423 ppi piksel yoğunluk değeri ile beraber çok keskin görüntüler oluşturabiliyor. P9 Lite, tıpkı abisi gibi çok kaliteli bir ekrana sahip. 550 Candela parlaklık değeri ve renk doğruluğu %96 olarak ölçülen bu ekranda, P9 ile kıyasla zaman zaman daha iyi sonuçlar verebiliyor. Öyle anlaşılıyor ki Huawei, özellikle ekranda bir kısıtlamaya gitmedi ve kullanıcının karşısında çok başarılı bir ekran ile karşısına çıktı.



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