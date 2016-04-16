

Artık fotoğraf çekmek için, günlük “Point & Shoot” kameraların en büyük rakibi akıllı cep telefonları. Bu alanda Leica ile işbirliğine giden Huawei, son amiral gemisi P9'un tanıtımı için son dönemin en gözde iki Hollywood yıldızı, Henry Cavill ve Scarlett Johansson'ı kamera karşısına geçirdi. Fotoğraf çekimlerini dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mario Testino gerçekleştirirken, cep telefonu üreticisinin Huawei P9'u tanıtmak için alışılmışın dışında bir yöntem seçtiğini görüyoruz.



Son Superman Henry Cavill ve Hollywood'un en sevilen oyuncularından biei olan Scarlett Johansson, aslında bir teknoloji ürünü olan P9'un “tarz” yönünü ortaya çıkarıyor. Cavill'e göre bunu sadece bir “moda” olarak algılamamak lazım. Kendisi konuyla ilgili yaptığı röportajda “Teknolojiye gerçek anlamda tutkun biri olarak, Huawei P9'un çift lensi ile yapılabilen şeyler beni çok heyecanlandırdı. Huawei ve Leica'nın bir araya gelerek böylesine büyük bir işbirliği gerçekleştirmesinden çok etkilendim.” sözlerini sarf etmiş.



Scarlett Johansson ise P9'u anlatırken; “Fotoğrafçılık sanatı karakterimin neredeyse bir parçası. Bu nedenle Huawei'nin fotoğrafçılık dünyasının ikonu Leica ile partnerliği ve muhteşem bir ürün ortaya koyduğunu görmek beni çok etkiledi. Bize yeni ufuklar açan ve yeni bakış açısı sunan Huawei ile birlikte çalışmaktan gurur duydum” diyor.



Pekiyi, Çift Leica kameralı Huawei P9 gerçekten yıldızların övdüğü kadar iyi mi?



Huawei P9, Huawei'nin fotoğrafçılık alanında ikonik bir marka olan Leica ile işbirliğinin ilk ürünü olarak gerçekten dikkat çekiyor. Huawei P9'un vaat ettikleri arasında daha fazla ışık, daha fazla netlik, daha zengin renkler ve Leica'ya özgü siyah ve beyaz tonlamalarıyla, akıllı telefonlarda fotoğraf deneyimini yepyeni bir boyuta taşımak var. Telefonu, öne çıkardığı kamera özellikleriyle incelediğimizde özellikle profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışacak kadar bir alan derinliğini performansı sunduğunu görüyoruz. Fakat rekabete girdiği P&S ve kompakt kameraların çoğunda olduğu gibi, düşük ışıkta göze çarpan dramatik ölçüde bir kalite düşüşü var. Karanlık ve loş ortamlarda Huawei P9'un Leica'yla ürettiği fotoğraflarda kumlanma ve renk kaybı görürseniz üzülmeyin. Ayrıca bu durumlarda netleme yapmak için, normalden biraz daha fazla beklemek zorunda kalabiliyorsunuz.



Değerlendirmelerde genel olarak olumlu yorumlar alan Huawei P9'un Türkiye'deki satış ve taahhütlü kampanya fiyatları henüz belli değil. Yine de cep telefonu seçerken önceliği kamera performansı olanlar için Samsung, Apple, LG ve HTC gibi markalara büyük bir alternatif geldiğini söyleyebiliriz.



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