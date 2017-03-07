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Huawei P9, Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor
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huawei p9, android 7.0 nougat güncellemesine kavuşuyor

HUAWEİ P9, ANDROİD 7.0 NOUGAT GÜNCELLEMESİNE KAVUŞUYOR

Uzun süredir yeni Android işletim sistemini bekleyen Huawei P9 sonunda güncellemeye kavuşuyor. Huawei, Android 7.0 Nougat'ın çok yakında yayınlanacağını açıkladı.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:43
Puan Ver : Huawei P9, Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor(6/10)4


Uzun süredir yeni Android işletim sistemini bekleyen Huawei P9 sonunda güncellemeye kavuşuyor. Huawei, Android 7.0 Nougat'ın çok yakında yayınlanacağını açıkladı.



Hatırlayacağınız gibi Huawei, son amiral gemisi Huawei P9 için Android 7.0 Nougat'ın kısa zaman içinde yayınlanacağını duyurmuştu. Ancak güncelleme beklendiği kadar hızlı yayınlanmadı. Arada geçen sürede şirket yeni amiral gemileri Huawei P10 ve P10 Plus'ı tanıttı. Huawei P9'un güncellenmesi yeni modellerini çıkışından sonraya kaldı ama şirketten gelen yeni açıklamaya göre P9 sahiplerinin daha fazla beklemesi gerekmeyecek.



Huawei dün bir açıklama yayınlayarak P9 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin 2017'nin ilk çeyreğinde yayınlanacağını duyurdu. Bu da güncellemenin mart ayı bitmeden yayınlanacağı anlamına geliyor. Huawei, yeni güncelleme ile birlikte sadece Android 7.0 Nougat'ı değil EMUI 5.0 kullanıcı arayüzünü de yayınlayacak. Bunlara ek olarak bir de en son güvenlik yamalarının da güncellemeye dahil olacağı söyleniyor.



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