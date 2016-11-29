Çok yakın zamanda Huawei P9 Android 7.0 güncellemesi gelecek.Peki bu yeni güncelleme de neler olacak merak ediyor musunuz?



Çok yakın zamanda Huawei P9 Android 7.0 güncellemesi gelecek.Peki bu yeni güncelleme de neler olacak merak ediyor musunuz?



Huawei P9 Android 7.0 güncellemesi içerisinde gelecek yeniliklere güncelleme çıkmadan önce erişmeniz mümkün. Huawei Mobile Türkiye P9 Android 7.0 güncellemesinin beta sürümünü kullanıcıların testine sunuyor. Bu beta güncellemesini indirmek için tek yapmanız gereken bu linkteki formu doldurup göndermek. Ardından Huawei yetkilileri siz ulaşacak ve P9 Android7.0 beta güncellenmesini indirmeniz için yönergeler verecek. Hadi hemen indirin ve ilk sonuçları bizimle paylaşın.



Android Nougat Güncelememsi P9'a neler getirecek?



Android7.0 ile birlikte birçok değişiklik geliyor. Öncelikle akıllı telefonlarda çoklu kullanıcı desteği olacak. İnteraktif hareketler sizi rahatsız etmeyecek şekilde optimize edilecek. Ayrıca sistemin daha iyi çalışması için genel optimizasyonlar yer alacak. Bunların yanında P9 üzerine Huawei'in ROG güç tasarrufu teknolojisi ilk defa eklenecek. Bu yeni teknoloji sayesinde güç tasarrufu yapmak adına ekran çözünürlüğü otomatik olarak düşürülüyor ve başka yeni teknolojiler de mevcut.



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