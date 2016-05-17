

Geçtiğimiz yılın başarılı modellerinden Huawei P9 Lite için Marshmallow güncellemesi sonunda Avrupa'da göründü. İşte detaylar.



Çinli Huawei'nin rekabetçi telefonu P8 Lite güncelleniyor. Firma resmi olarak P8 Lite için Android 6.0 Marshmallow güncellemesini dağıtmaya başladı. Firmware güncellemesi ilk olarak Polonya'da kullanıcılara ulaştırılıyor. Ülkemizde de satışta olan telefon, dünya genelinde önemli satış başarılarına imza attı.



Huawei P8 Lite için Marshmallow güncellemesi!



Önümüzdeki haftalarda Google, yeni Android sürümü olan 7.0 N'i duyuracak. Çoğu üretici bu yıl güncellemeler konusunda geç kaldı. Ancak yavaş da olsa Marshmallow'un kullanımı artıyor.



Huawei P8 Lite için Marshmallow güncellemesi (Android 6.0), yaklaşık olarak 1.5 GB boyutunda. Operatör destekli cihazlar bu güncellemeyi henüz alamayacak ancak kilitsiz (SIM Free) cihazlara güncellemenin dağıtımı başlandı. Polonya ve Almanya'da bu güncelleme başı çekecek. Daha sonrasında Avrupa'nın tamamında söz konusu güncelleme bekleniyor.



Güncellemeyi Huawei'nin resmi destek sayfasından indirmek de mümkün. Ancak Türkiye için bunu henüz tavsiye etmiyor. Huawei tarafından resmi olarak dağıtılacak güncellemeyi beklemek gerekiyor. Türkiye için tarih henüz belli değil. Güncelleme Huawei'nin kendi arayüzü EMUI 4.0'ı da içeriyor.



Android 6.0 Marshmallow'un bağımsız uygulama izinleri, yeni nesil güç tasarruf modu (Doze) ve daha hızlı bir arayüz gibi tüm özellikler bu güncellemede de bulunuyor. Türkiye için dağıtım tarihi belli olduğunda sizlere aktaracağız.



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