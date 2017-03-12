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huawei p11'in mwc 2018'de tanıtılacağı açıklandı

HUAWEİ P11'İN MWC 2018'DE TANITILACAĞI AÇIKLANDI

Yeni amiral gemilerini MWC 2017'de tanıtan Huawei, önümüzdeki yıl da aynı şeyi yapmayı planlıyor. Şirket yeni amiral gemisi Huawei P11, MWC 2018'de tanıtılacak.

Tarih : 12 Mart 2017, 11:11
Puan Ver : Huawei P11'in Mwc 2018'de Tanıtılacağı Açıklandı(8/10)10


Bildiğiniz gibi Huawei yeni amiral gemisi telefonları Huawei P10 ve P10 Plus'ı geçtiğimiz ay düzenlenen MWC 2017'de tanıttı. Çinli telefon üreticisi böylece yeni amiral gemilerini MWC'de tanıtma adetini sürdürdü. Son yıllarda amiral gemisi telefonlarını hep MWC'de tanıtan Huawei, bu adeti önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyor.



Android Central'a konuşan Huawei'nin telefonlardan sorumlu başkan yardımcısı Bruce Lee, bir sonraki amiral gemisinin de MWC'de tanıtılacağını söyledi. Böylece Huawei P11'in MWC 2018'de tanıtılacağı neredeyse kesinleşmiş oldu. Huawei'nin Barselona'da düzenlenen MWC'yi seçmesinin sebebi, bu popüler fuarın kendilerinin düzenleyeceği özel tanıtım etkinliklerinden daha fazla ilgi görmesi. Ayrıca fuarın yılın hemen başında yapılıyor olması da Huawei'ye amiral gemisi telefonlarını rakiplerinden önce piyasaya çıkarma şansı sunuyor. Bu da telefonların satışlarını arttırmak için etkili bir taktik olarak görülüyor.








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