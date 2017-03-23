Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei'nin yeni amiral gemisi modeli Huawei P10 Plus, İngiltere'de de satışa sunuldu. İşte konu hakkındaki detaylar.



Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei'nin yeni amiral gemisi modeli Huawei P10 Plus, İngiltere'de de satışa sunuldu. İşte konu hakkındaki detaylar.



Akıllı telefonpazarının en çok sevkiyat gerçekleştiren isimlerinden biri olanHuawei, yeni amiral gemisi modelini geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmıştı.Huawei'nin yeni amiral gemisi modelleri P10veP10 Plus, teknik özelliklerive tasarımlarıyla dikkat çekmişti. Çinli üretici yeni amiral gemisi modellerinin ne zaman satışa sunulacağı hakkında ise kesin bir bilgi vermekten kaçınmış fakat telefonların ilk satışa sunulacağı bölgeleri gösteren ufak bir liste yayınlamıştı. Bu liste Huawei P10ve Huawei P10 Plus'ın öncelikli olarak satışa sunulacağı bölgeleri gösteriyordu.



Bu liste de Huawei'nin genel anlamda güçlü olduğu ülkeler bulunuyordu. Ülkemizin de yer aldığı listedeki bazı ülkelerdeP10ve P10 Plusön siparişe sunulmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'daki bazı ülkelerde listelenen P10 Plus, dün ise İngiltere'de ön siparişe sunuldu.



İngiltere Vodafone yaklaşık olarak 1 hafta önce Huawei P10'u ön siparişe sunmuştu. Saygın GSM operatörü şimdi de Huawei P10+'ı ön siparişe sundu. P10+'ı iki farklı renk seçeneği ile satışa sunan Vodafone teslimat tarihi içinse en erken 5 Nisan'ı işaret etti. Üstelik seçilen renge göre bu tarih 26 Nisan'ı da bulabilecek.



Öte yandan Huawei P10+'ın fiyatı ise 680 Pound olarak belirlenmiş durumda. Geçtiğimiz hafta ön siparişe sunulanP10'un fiyatı ise 580 Pound'tu.



Yeni Nokia modelleri ne zaman satışa sunulacak?