Fenerbahçe - Kasımpaşa 28. Randevuda
Reflünüz Varsa Bu Yiyecekleri Tüketmeyin
Yıldırım İle Merkel'in Görüşmesi Başladı
Türk Bankasından Yurtdışı Atağı!
Ünlü Oyuncu Yere Düşen Kız Arkadaşını Bıraktı Gitti
Yavru Kediyi Beslerken Şehit Oldu
Meteoroloji Açıkladı! Sıcaklıklar Artıyor
Fransa, Elektrik Üreten Yol İle Bir İlke İmza Attı
Galaxy Tab S3 S Pen İle Geliyor
Huawei P10 Plus 8 Gb Ram İle Gelebilir
İphone 8 Mi İphone 7S Mi?
Nokia 3 Özellikleri Sızdırıldı
Samsung Galaxy S8 İçin O Tarih Verildi
Apple, Samsung'a 160 Milyon Adet Ne Siparişi Verdi?
Chp Gölbaşı Milletvekilleri İle Sahaya İndi
Survivor'da Açlık Krizi Yüzünden Diskalifiye
Demba Ba: Bekle Beni Beşiktaş
Merkez Bankası'ndan Tl Kararı!
Şanlıurfa'da Bombalı Araçla Saldırı: 1'i Çocuk 2 Şehit, 18 Yaralı
Orgeneral Akar İkinci Kez Tanık Olacak!

huawei p10 plus 8 gb ram ile gelebilir

HUAWEİ P10 PLUS 8 GB RAM İLE GELEBİLİR

Barselona'da gerçekleşecek olan MWC'de tanıtılacak modellerden Huawei P10 Plus hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 18 Şubat 2017, 10:52
Puan Ver : Huawei P10 Plus 8 Gb Ram İle Gelebilir(7/10)5


Barselona'da gerçekleşecek olan MWC'de tanıtılacak modellerden Huawei P10 Plus hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.



MWC'de boy gösterecek olan firmalardan birisi de Çinli akıllı telefonüreticisiHuaweiolacak. Appleve Samsung'un ardından dünyanın en çok akıllı telefonsevkiyatı gerçekleştiren 3. ismi olan Huawei, MWC 2017'de Huawei P10ve Huawei P10 Plusmodellerini tanıtacak.



Şu ana kadar gerek Huawei P10, gerekse Huawei P10 Plushakkında birçok söylentiye tanıklık ettik. Bu iki modelin Huawei'nin kendi yeni nesil işlemcisi Kirin 960yonga seti ile çalışacağını artık biliyoruz. Bilmediğimiz kısım iseHuawei P10ve Huawei P10 Plus'ın kaç GB RAM'e sahip olacağı.



Zira bu konuda da birçok iddia ortaya atılmış durumda. Zaman zaman çıkan haberlerdeHuawei P10'un 4GB RAM'e sahip olacağı yazılıp çizilirken, bazı zamanlarda ise bu miktar 6GBolarak lanse ediliyor.



Genel itibariyle kesin gözüyle bakılan şey iseHuawei P10 Plusmodelinin her halükarda Huawei P10'dan daha fazla RAM'e sahip olacağı.



Geçtiğimiz gün bir İspanyol perakende firması, Huawei P10 Plus'ı satış listesine koyarak RAM miktarına ise 8 GByazdı. İlgili görsele yukarıdan göz atabilirsiniz.



Bu ilandaki bilgiler ne kadar doğru, ne kadar yanlıştır bilinmez fakatHuawei P10 Plus'ın min.6GB RAM'le geleceği de bir gerçek. Yine de en doğru olanı 26 Şubat'ta başlayacak olan MWC'yi beklemek olacaktır.



LG G6 Quad DAC ile ses konusunda iddialı olacak!








Etiketler: Huawei  P10  Plus  8  Gb  Ram  İle  Gelebilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER