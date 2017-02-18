

Barselona'da gerçekleşecek olan MWC'de tanıtılacak modellerden Huawei P10 Plus hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.



MWC'de boy gösterecek olan firmalardan birisi de Çinli akıllı telefonüreticisiHuaweiolacak. Appleve Samsung'un ardından dünyanın en çok akıllı telefonsevkiyatı gerçekleştiren 3. ismi olan Huawei, MWC 2017'de Huawei P10ve Huawei P10 Plusmodellerini tanıtacak.



Şu ana kadar gerek Huawei P10, gerekse Huawei P10 Plushakkında birçok söylentiye tanıklık ettik. Bu iki modelin Huawei'nin kendi yeni nesil işlemcisi Kirin 960yonga seti ile çalışacağını artık biliyoruz. Bilmediğimiz kısım iseHuawei P10ve Huawei P10 Plus'ın kaç GB RAM'e sahip olacağı.



Zira bu konuda da birçok iddia ortaya atılmış durumda. Zaman zaman çıkan haberlerdeHuawei P10'un 4GB RAM'e sahip olacağı yazılıp çizilirken, bazı zamanlarda ise bu miktar 6GBolarak lanse ediliyor.



Genel itibariyle kesin gözüyle bakılan şey iseHuawei P10 Plusmodelinin her halükarda Huawei P10'dan daha fazla RAM'e sahip olacağı.



Geçtiğimiz gün bir İspanyol perakende firması, Huawei P10 Plus'ı satış listesine koyarak RAM miktarına ise 8 GByazdı. İlgili görsele yukarıdan göz atabilirsiniz.



Bu ilandaki bilgiler ne kadar doğru, ne kadar yanlıştır bilinmez fakatHuawei P10 Plus'ın min.6GB RAM'le geleceği de bir gerçek. Yine de en doğru olanı 26 Şubat'ta başlayacak olan MWC'yi beklemek olacaktır.



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