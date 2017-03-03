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huawei p10 lite fiyatı sızdırıldı!

HUAWEİ P10 LİTE FİYATI SIZDIRILDI!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin orta segment çizgisindeki yeni modelinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. İşte Huawei P10 Lite!

Tarih : 03 Mart 2017, 10:09
Puan Ver : Huawei P10 Lite Fiyatı Sızdırıldı!(9/10)11


Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin orta segment çizgisindeki yeni modelinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. İşte Huawei P10 Lite!



Pazar günü start alan Mobil Dünya Kongresi'nde ilk sahneye çıkan isimlerden birisi deHuawei'ydi. Çinli üretici yeni amiral gemisi modelleri Huawei P10ve Huawei P10 Plus'ı tanıttı. Genel kanı Huawei'nin orta segmente hitap eden Huawei P10Litemodelini de tanıtacağı yönündeydi, Çinli üretici böyle bir duyuru gerçekleştirmedi.



Huawei'nin MWC'deki sunumunun hemen akabinde, Huawei P10 Lite,çeşitli perakendecilerde listelenmeye başladı.



Buna göreHuawei P10 Lite, gücünü yine Huawei tarafından geliştirilen Kirin 655yonga setinden alacak. Sistemin 4GB RAM ile desteklendiği cihazın dahili depolama alanı ise 32GB olacak. EkranıHuawei P10ile aynı büyüklükte olan Lite modelin bataryası ise 3000 mAh.



12 MP'lik ana kameraya 8 MP'lik ön kameranın eşlik ettiği cihaz, fiyatıyla da dikkat çekici.



Şu an telefonu listeleyen bir kaç perakendeci, Huawei P10 Lite'ın fiyatını 349 Euro olarak belirlemiş durumda. Açıkçası bu fiyat Huawei P10'a göre çok iyi sayılabilir.



Zira Huawei P10,600 Euro gibi bir başlangıç fiyatına sahipti. İki telefonu karşılaştırdığımızda, elbette arada hatırı sayılır farklılıklar mevcut, fakat yine deHuawei P10 Lite'ın fiyat/performans açısından daha cazip durduğu da yadsınamaz bir gerçek.



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Etiketler: Huawei  P10  Lite  Fiyatı  Sızdırıldı    haber

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