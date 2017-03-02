Bilindiği üzere Huawei yeni amiral gemisi modelleri Huawei P10 ve Huawei P10 Plus'ı geçtiğimiz gün tanıttı. Peki bu telefonlar gerçekten alınmaya değer mi? İşte detaylar.



Bilindiği üzere Huawei yeni amiral gemisi modelleri Huawei P10 ve Huawei P10 Plus'ı geçtiğimiz gün tanıttı. Peki bu telefonlar gerçekten alınmaya değer mi? İşte detaylar.



Pazar günü Barselona'da start alan Mobil Dünya Kongresikapsamında birçok akıllı telefon tanıtıldı ve tanıtılmaya da devam ediyor. Bu telefonlar arasında en çok merak edilenlerden birisi de Çinli akıllı telefon üreticisi Huaweitarafından tanıtılan Huawei P10 'du.



Huawei P10'daki genel beklenti, üst düzey özelliklere sahip bir telefonun global pazardaki ortalama fiyatın altında bir etikete sahip olması yönündeydi.



Bu beklentinin ana sebebi ise, Çin menşeili akıllı telefonüreticilerinin genel anlamda kar marjını düşük tutarak agresif bir fiyat politikasını benimsemiş olması.



Fakat Huawei, MWC'de açıkladığı fiyatlarla ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattı. Dilerseniz firma tarafından açıklanan fiyatları bir kez daha hatırlayalım.



Huawei P10 64GB;649 Euro



Huawei P10 Plus 64GB;699 Euro



Huawei P10 Plus 128GB;799 Euro



Evet, Huawei'nin amiral gemisi olarak tanıttığı modeller fiyat bazında çok da makul görünmüyor. Peki Huawei P10ya da Huawei P10 Plusgerçekten bu paralara değer mi?



İlk olarak yonga setine bakalım.Huawei P10, Çinli firmanın kendi ürettiği Kirin 960yonga setini kullanıyor. Bu yonga seti ortaya çıkan bazı GeekbenchtestlerindeSnapdragon 820ile başabaş bir performans göstermişti. Fakat yine de öyle çok üstün özelliklere sahip bir yonga seti değil. Özellikle Snapdragon 835'li telefonların raflardaki yerini almak için gün saydığı şu günlerde üst segment olduğunu söylemek bile doğru olmaz.



Biz yine de öyle olduğunu varsayalım. Huaweikendi ürettiği “üst segment” yonga seti Kirin 960'ı kullanıyor. Peki bu durum telefonun maliyetini düşürmez mi? Görüldüğü üzere pek de düşürmemiş. Ya da düşürse de bu kullanıcıya yansıtılmamış.



Evet, yonga seti tarafından RAM tarafına geçelim. Huawei P10'un RAM'i 4GB. Yani şu anda piyasadaki orta segment dediğimiz telefonlarda bile mevcut olan bir kapasite. Kısacası telefonun bu tarafta da “fiyatına değiyor” dedirtecek bir üstünlüğü yok.



Depolama ve benzeri özelliklerin de piyasadaki diğer modellerle hemen hemen aynı olduğunu söylemek mümkün. O yüzden bu kısma hiç girmeye bile gerek yok.



Kamera Tarafında da Değişen Birşey Yok



Son olarak değineceğimiz nokta iseHuawei'nin sık sık ön plana çıkarmaya çalıştığı LEICAlogolu çift ana kamerası. Açıkçası Huawei'nin kamera özelliklerini göz önüne aldığımızda, bize çok yeni birşey vaat ettiğini söylemek de mümkün değil. Hatta birçok kamera karşılaştırmasında Huawei P10'un ne derece başarılı olacağı da büyük soru işareti.



Sonuç olarak toparlamak gerekirse, Huawei P10fiyatına satın alınabilecek birçok alternatif mevcut. Bunlardan birisi deLG G6. Zira şu an duyurulan fiyatlar bazında LG G6'nın Huawei P10'a göre daha uygun bir fiyata sahip olduğu da gün gibi aşikar. Misal LG G6 için duyurulan fiyat 649 dolarken, P10 ise 649 euroluk fiyatıyla dikkat çekti.



Bir taraftaSnapdragon 821yonga setine sahip bir telefon, diğer tarafta ise kendi üretimi Kirin 960yonga setini kullanan Huawei.



Görülen o ki, Huaweiglobal pazardaki gücünü arttırdıkça, aynı oranda fiyat politikasını da arttırıyor. Eğer Çinli üretici fiyat stratejisini yeniden düzenlemezse,HTC'nin başına gelen Huawei'nin başına da gelebilir.



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