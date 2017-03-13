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Huawei P10, 600 Euro'dan Ön Siparişe Sunuldu
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huawei p10, 600 euro'dan ön siparişe sunuldu

HUAWEİ P10, 600 EURO'DAN ÖN SİPARİŞE SUNULDU

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan modellerden biri olan Huawei P10, normal fiyatının 50 Euro altına ön siparişe sunuldu. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 13 Mart 2017, 11:52
Puan Ver : Huawei P10, 600 Euro'dan Ön Siparişe Sunuldu(8/10)5


Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan modellerden biri olan Huawei P10, normal fiyatının 50 Euro altına ön siparişe sunuldu. İşte konu hakkındaki detaylar.



Mobil Dünya Kongresi'nde öne çıkan modellerden birisi de Huawei'nin yeni amiral gemisi modeliP10'du. HuaweiP10, MWC sonrasında İspanya ve Hollanda gibi ülkelerde ön siparişe sunulmuştu.



Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticisi, Huawei P10fiyatını Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşen konferansında 650 Euro olarak lanse etmişti. Fakat telefonun Hollanda ve İspanya'da açıklanan ön sipariş fiyatları, bu fiyatın da üzerindeydi. Bu durumun Avrupa genelinde böyle olacağı düşünülürken Almanya'dan gelen haber, Huawei P10almayı düşünenleri rahatlattı.



Geçtiğimiz gün Almanya'da ön siparişe sunulan Huawei P10. Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulan fiyatın da 50 Euro altında, 600 Euro'dan satışa sunuldu.



Bu durum,Huawei P10'un fiyatının bölgelere göre değişiklik göstereceğinin de en önemli belgesi oldu.



Malum ülkemizdeki döviz kurunun çok yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak, 50 Euroluk bir indirimin bile ülkemizde 250-300 TL arasında bir oynama yapacağını söyleyebiliriz.



Özellikle iPhone 8ve Galaxy S8için ortalarda dolaşan, 1000 Dolar, 800 Euro gibi fiyatların gerçeğe dönüşmesi durumunda, P10kullanıcılar için iyi bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.



Şu an için ön sipariş aşamasında bulunan telefonun 20 Mart itibariyle bölgesel bazda satışa sunulması bekleniyor. HuaweiP10'un ilk olarak satışa sunulacağı bölgeler arasındaTürkiye'de bulunuyor.



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