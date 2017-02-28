

Çin'in lider akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yeni amiral gemisi modeli tam 6 farklı renk seçeneğiyle geliyor. İşte Huawei P10 renk seçenekleri.



Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak en güçlü telefonlardan biri olan Huawei P10, tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei, yeni amiral gemisi modelinin geniş bir kesime hitap edebilmesi için tam 6 farklı renk seçeneğiyle satışa sunacak.



Daha önce sızdırılan bilgilerdeHuawei P10'un yeşil ve mavi renk seçeneklerine sahip olacağını zaten öğrenmiştik. Bu renklerin yanı sıra cihazın gümüş, altın, gül ve siyah renkli versiyonlarının da satışa sunulacağı ortaya çıktı. Huawei P10'un renk seçeneklerine ilişkin yayınlanan görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.



Huawei'nin yeni nesil üst düzey yonga seti Kirin 960 ile donatılmış olan Huawei P10, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip. 5.1 inç büyüklüğünde FullHD bir ekranla gelecek olan cihaz, arka tarafında ise Leica logolu bir çift kamera barındırıyor.



Huawei'nin yeni amiral gemisi modelini Mobil Dünya Kongresi'nin bitiminden kısa süre sonra tüm dünyada eş zamanlı olarak satışa sunmayı planladığı belirtiliyor. Tabi ki yine de bu konu hakkında kesin bir bilginin bulunmadığının da altını çizmemiz gerekiyor.



Huawei P10'un ülkemizde de resmi kanallar aracılığıyla satışa sunulacağını da belirtelim.



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