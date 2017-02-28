Aç Kalan Kurtlar İşyerinin Önüne Bağlı Köpeği Yedi
Moto G5 Kutu İçeriği Ortaya Çıktı!
İşte Mass Effect Andromeda Sistem Gereksinimleri
Zenfone 3 Zoom Çıkış Tarihi Ertelendi
Nintendo Switch'in Batarya Ömrü Ne Kadar?
Huawei P10, 6 Farklı Renk Seçeneği İle Geliyor
İşte Mwc'de Tanıtılacak Yeni Xperia Modelleri
2016'da 35 Milyon Nokia Satıldı!
10 Yıl Çalışana Emeklilik Fırsatı
Eşine 30 Saniye İçin 500 Bin Dolar Teklif Edildi
Ankara'daki Fetö Soruşturmasında Tutuklama
Ankara'daki Fetö Soruşturmasında Tutuklama
Akıllı İlaçlar Hedefi 12'den Vuruyor!
Erdoğan, Ordunun Zirvesini Acil Olarak Topladı: Masada...
Uçak Evlerin Üstüne Çakıldı!
Florya'da Yönetime Protesto
Anayasa Mahkemesi'nden Chp'nin Başvurusuna Ret
Mart'ta Faiz Artırımı İhtimali Yüzde 50
Apartman Boşluğuna Düşen Otel Müdürü Öldü
Samsun Yöresel Yemekleri

huawei p10, 6 farklı renk seçeneği ile geliyor

HUAWEİ P10, 6 FARKLI RENK SEÇENEĞİ İLE GELİYOR

Çin'in lider akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yeni amiral gemisi modeli tam 6 farklı renk seçeneğiyle geliyor. İşte Huawei P10 renk seçenekleri.

Tarih : 28 Şubat 2017, 10:22
Puan Ver : Huawei P10, 6 Farklı Renk Seçeneği İle Geliyor(10/10)8


Çin'in lider akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yeni amiral gemisi modeli tam 6 farklı renk seçeneğiyle geliyor. İşte Huawei P10 renk seçenekleri.



Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak en güçlü telefonlardan biri olan Huawei P10, tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei, yeni amiral gemisi modelinin geniş bir kesime hitap edebilmesi için tam 6 farklı renk seçeneğiyle satışa sunacak.



Daha önce sızdırılan bilgilerdeHuawei P10'un yeşil ve mavi renk seçeneklerine sahip olacağını zaten öğrenmiştik. Bu renklerin yanı sıra cihazın gümüş, altın, gül ve siyah renkli versiyonlarının da satışa sunulacağı ortaya çıktı. Huawei P10'un renk seçeneklerine ilişkin yayınlanan görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.



Huawei'nin yeni nesil üst düzey yonga seti Kirin 960 ile donatılmış olan Huawei P10, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip. 5.1 inç büyüklüğünde FullHD bir ekranla gelecek olan cihaz, arka tarafında ise Leica logolu bir çift kamera barındırıyor.



Huawei'nin yeni amiral gemisi modelini Mobil Dünya Kongresi'nin bitiminden kısa süre sonra tüm dünyada eş zamanlı olarak satışa sunmayı planladığı belirtiliyor. Tabi ki yine de bu konu hakkında kesin bir bilginin bulunmadığının da altını çizmemiz gerekiyor.



Huawei P10'un ülkemizde de resmi kanallar aracılığıyla satışa sunulacağını da belirtelim.



Xiaomi Pinecone için yeni tanıtım videosu








Etiketler: Huawei  P10  6  Farklı  Renk  Seçeneği  İle  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER