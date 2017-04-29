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huawei oppo'yu zirveden indirdi

HUAWEİ OPPO'YU ZİRVEDEN İNDİRDİ

Huawei son dönemde yaptığı müthiş çıkışla Oppo'yu zirveden indirmeyi başardı. Çinli telefon üreticisi artık kendi ülkesinde lider konumda.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:58
Puan Ver : Huawei Oppo'yu Zirveden İndirdi(6/10)8


Huawei son dönemde yaptığı müthiş çıkışla Oppo'yu zirveden indirmeyi başardı. Çinli telefon üreticisi artık kendi ülkesinde lider konumda.



Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında liderlik el değiştirdi. Çin'de bir numaralı telefon üreticisi olan Oppo, yerini en yakın takipçicisi olan Huawei'ye kaptırdı. Çin'in en büyük telefon üreticilerinden biri olan Huawei, yılın ilk çeyreğinde Oppo'yu geride bırakarak ülkesinin bir numaralı telefon üreticisi oldu. Şirketin telefon satışları yılın çeyreğinde 21 milyona ulaştı. Bu da Çin'deki akıllı telefon pazarının yüzde 18'ine denk geliyor.



Liderliği en yakın takipçisine kaptıran Oppo ise yılın ilk çeyreğinde Çin'de 20 milyon telefon sattı. Şirket birinciliği kaybetmiş olsa da yıllık satışlara bakıldığında aslında gayet iyi bir dönem geçirdi. Şirketin telefon satışları geçtiğimiz yıla kıyasla yıldan yıla yüzde 55 arttı. Yani Çin'de liderin değişmesinin sebebi Oppo'nun düşmesi değil, Huawei'nin hızlı çıkışı.



İki şirketin ardından Çin'de en çok telefon satan üçüncü şirketse Vivo oldu. Yılın ilk çeyreğinde 17 milyon akıllı telefon satan Vivo'nun ülkedeki pazar payı yüzde 15'e ulaştı.



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Etiketler: Huawei  Oppo  Yu  Zirveden  İndirdi    haber

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