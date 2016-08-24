Huawei NOVA isimli yeni bir akıllı telefonun duyurulması ve bu telefonun kadınlara özel olması bekleniyor. Peki ama nasıl özellikler sunulacak?



Huawei NOVA isimli yeni bir akıllı telefonun duyurulması ve bu telefonun kadınlara özel olması bekleniyor. Peki ama nasıl özellikler sunulacak?







Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son yıllarda hızlı çıkışı ile dikkat çeken firmalar arasında. Firma hakkında son zamanların en ilginç iddialarından biri geçtiğimiz gün internette ortaya çıktı. Çin'in sosyal ağı Weibo kaynaklı habere göre Huawei, kadınlara özel bir akıllı telefon duyuracak.



Huawei NOVA nasıl olacak?



Önümüzdeki ay Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2016'da duyurulması beklenen bu gizemli yeni telefon, Huawei NOVA olarak biliniyor. Yayınlanan tek bir görsel bulunuyor ve bu görselden bir şey anlamak pek mümkün değil.



Altın sarısı bir akıllı telefon ve son derece büyük bir ses kontrol butonu görülüyor. İddia, analist Xiang Ligang'a ait. Paylaşım kısa süre içerisinde Weibo'dan silindi. Geride ise soru işaretleri kaldı. Huawei, daha önce akıllı saatinin kadınlara özel versiyonunu duyurarak dikkat çekmişti. Huawei Watch Elegant ismiyle duyurulan saat, pırlanta süslemelere sahipti. Dolayısıyla firma bu konuya yabancı değil. Ancak “kadınlara özel akıllı telefon” noktasında neler yapacağı henüz bilinmiyor.



Tahmin etmek gerekirse, Huawei P9 modelinin tasarımında ufak değişiklikler yapılabileceğini söyleyebiliriz. Yeni renk seçenekleri ve beraberinde pırlanta, taş süslemeler ile telefon daha dikkat çekici hale gelebilir. Ancak bunlar sadece tahmin. IFA 2016'da Huawei NOVA olarak anılan bu cihazı yakından takip edeceğiz.



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