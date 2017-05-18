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huawei nova 2'nin yeni görüntüleri sızdırıldı

HUAWEİ NOVA 2'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Huawei'nin yeni orta segment telefonları Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus'ın yeni görüntüleri sızdırıldı. Her iki telefon da çok yakında satışa çıkacak.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 10:08
Puan Ver : Huawei Nova 2'nin Yeni Görüntüleri Sızdırıldı(9/10)10


Huawei'nin yeni orta segment telefonları Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus'ın yeni görüntüleri sızdırıldı. Her iki telefon da çok yakında satışa çıkacak.



Bu yıl yeni amiral gemisini şimdiden çıkaran Huawei, artık orta segment telefonlara odaklanmaya hazır. Şirketin bu yıl çıkaracağı orta segment telefonların başında Nova 2 ve Nova 2 Plus geliyor. Bir süredir gündemde olan telefonlar henüz tanıtılmadı ama her iki telefon hakkında da sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus'a ait görüntüler internete sızdırıldı.



Sızdırılan bu yeni görüntüler arasında telefona ait afişler de yer alıyor. Bu afişlere bakılırsa Huawei yeni telefonlarını 26 Mayıs'ta resmen tanıtacak. Yeni görüntüler ile birlikte ortaya çıkan bir diğer detay da telefonların renk seçenekleri. Nova 2 ve Nova 2 Plus yeşil, mavi ve pembe renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Nova 2, 5.1 inç ekranla gelirken, Nova 2 Plus 5.5 inç ekrana sahip olacak.



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