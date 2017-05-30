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huawei nova 2 ve nova 2 plus tanıtıldı

HUAWEİ NOVA 2 VE NOVA 2 PLUS TANITILDI

Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus resmiyet kazandı. Her iki telefon da Huawei'nin resmi e-market sitesi VMall'da listelendi. Böylece telefonların özellikleri de netlik kazandı.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 09:42
Puan Ver : Huawei Nova 2 Ve Nova 2 Plus Tanıtıldı(8/10)9


Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus resmiyet kazandı. Her iki telefon da Huawei'nin resmi e-market sitesi VMall'da listelendi. Böylece telefonların özellikleri de netlik kazandı.



Huawei'nin bir süredir gündemde olan yeni akıllı telefonları Nova 2 ve Nova 2 Plus bugün resmiyet kazandı. Her iki telefonda şirketin resmi internet sitesine eklendi. Geçtiğimiz yılın eylül ayında satışa çıkan Nova ve Nova Plus'ın halefleri olan Huawi Nova 2 ve Nova 2 Plus, şirketin resmi e-mağazası olan VMall'da listelendi. Böylece telefonun teknik özellikleri de kesinlik kazandı.



Hem Huawei Nova 2 hem de Nova 2 Plus oldukça etkileyici kameralara sahip. Her iki telefonun da arka yüzünde 12 megapiksel ve 8 megapiksellik çift kamera yer alıyor. Telefonların selfie kamerası ise 20 megapiksel.



5 inç ekrana sahip Nova 2'nin teknik özellikleri arasında sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depoalam alanı ve 2950 mAh batarya yer alıyor. 5.5 inç ekrana sahip Nova 2 Plus'ın teknik özellikleri arasında ise sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 3340 mAh batarya yer alıyor. Her iki telefonda Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle satışa çıkacak.



Huawei Nova 2 365 dolara satışa çıkarken, Nova 2 Plus ise 420 dolara raflardaki yerini alacak.



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