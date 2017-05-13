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huawei nova 2 ne zaman çıkacak?

HUAWEİ NOVA 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus'ın ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Ayrıca telefonların teknik özellikleri hakkında ilk detaylar da ortaya çıktı.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 14:19
Puan Ver : Huawei Nova 2 Ne Zaman Çıkacak?(9/10)7


Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus'ın ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Ayrıca telefonların teknik özellikleri hakkında ilk detaylar da ortaya çıktı.



Huawei orta segment telefonları Nova ve Nova Plus'ı yaklaşık 8 ay önce tanıtmıştı. Görünen o ki Çinli telefon üreticisi şimdiden Nova serisinin yeni üyesini çıkarmaya hazır. Şirket Nova 2 ve Nova 2 Plus'ı çok yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün internete sızdırılan yeni bir afiş, Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus'ın 26 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacağını ortaya çıkardı.



Huawei Nova 2 tam bir selfie telefonu olacak. Bugüne kadar gelen söylentilere göre Nova 2, 20 megapiksel önkameraya sahip olacak. Huawei'nin telefonun selfie telefonu olarak pazarlayacağı söyleniyor. Ayrıca her hem Nova 2'de hem de Nova 2 Plus'ta çift kamera teknolojisi olacağı gelen bilgiler arasında. Telefonun boyutlarına gelecek olursak; normal model 5.1 inç, Plus modeli ise 5.5 inç olacak. Son olarak her iki telefonun da Snapdragon 660 işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor.



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