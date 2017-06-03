

İki gün önce size MediaPad M3 Lite 10‘dan bahsettik, ancak artık en yeni bir MediaPad tableti var. Ailenin yeni üyesi sadece Huawei MediaPad M3 Lite 8 olarak adlandırıldı. Kilit satış noktası olarak iki Harman/Kardon hoparlörü bulunuyor ancak bunun için de birkaç şey daha var.







8.4″ ekranın 1920 x 1200 piksel çözünürlüğü var ve cihaz, 8 çekirdekli CPU ile Snapdragon 435 yongaseti üzerinde çalışıyor. Cihazda 32 GB veya 64 GB depolama alanı ile 3 GB veya 4 GB RAM seçeneği bulunuyor. Ayrıca bir microSD yuvası da var.







kaynak:cepkolik