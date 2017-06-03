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huawei, mediapad m3 lite 8.0 tabletini duyurdu

HUAWEİ, MEDİAPAD M3 LİTE 8.0 TABLETİNİ DUYURDU

İki gün önce size MediaPad M3 Lite 10‘dan bahsettik, ancak artık en yeni bir MediaPad tableti var.

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:35
Puan Ver : Huawei, Mediapad M3 Lite 8.0 Tabletini Duyurdu(8/10)6


İki gün önce size MediaPad M3 Lite 10‘dan bahsettik, ancak artık en yeni bir MediaPad tableti var. Ailenin yeni üyesi sadece Huawei MediaPad M3 Lite 8 olarak adlandırıldı. Kilit satış noktası olarak iki Harman/Kardon hoparlörü bulunuyor ancak bunun için de birkaç şey daha var.



8.4″ ekranın 1920 x 1200 piksel çözünürlüğü var ve cihaz, 8 çekirdekli CPU ile Snapdragon 435 yongaseti üzerinde çalışıyor. Cihazda 32 GB veya 64 GB depolama alanı ile 3 GB veya 4 GB RAM seçeneği bulunuyor. Ayrıca bir microSD yuvası da var.



 



kaynak:cepkolik








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