Huawei Mate S, ele oldukça iyi oturan, metal kasası ile şık duran ve tasarımı ile üst seviye liginde yer edinmek isteyen bir Android telefon. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan bu telefon, kullanıcıya sunduğu ekstra özellikler ve performansı ile de kendisinden söz ettirmek istiyor.



Huawei Mate S, ele oldukça iyi oturan, metal kasası ile şık duran ve tasarımı ile üst seviye liginde yer edinmek isteyen bir Android telefon. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan bu telefon, kullanıcıya sunduğu ekstra özellikler ve performansı ile de kendisinden söz ettirmek istiyor.



Huawei Mate S, Android işletim sisteminden vazgeçmek istemeyen fakat iPhone'un ergonomisini ve tasarımına sahip olmak isteyen kullanıcılar için geliştirildi. Başarılı bir iPhone alternatifi olan Mate S, kullanıcıya eksiğinden çok fazlasını sunuyor. Her ne kadar iPhone 6S Plus gibi 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Mate S, boyut olarak daha küçük (149,8×75,3×7,2) ve 156 gr ile dörtte biri kadar da daha hafif.



Huawei, alüminyum kasa sistemini ilk Huawei Mate 7 ile ortaya çıkardı. Burada elde edilen tecrübeyi de Mate S'e aktardığı hemen belli oluyor. Öyle ki telefonun işçiliği ve malzeme kalitesi görülmeye değer. Diamond Cut yani pırlanta kesim kenarlar ürüne ciddi bir hava katıyor. Bu kenarlar her ne kadar keskin görünse de, eli hiçbir şekilde rahatsız etmediğini söylemeliyiz. Hafif kavisli arka kısım avucun için tam oturması çok büyük bir avantaj. Huawei Mate S'in kasası kullanıcıya tek parça kesim hissi vermesi çok önemli bir özellik. Parmakları rahatsız etmeyen ve kullanımını arttıran ekran kenarlarının hafif eğimli olması da iyi düşünülmüş olduğunu söylemeliyiz.



Touch Control, Touch Force, Press Touch



5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Mate S, 1920×1080 piksel çözünürlüğüne ulaşıyor. Gorilla Glass 4 teknolojisini üzerinde barındıran bu ekran, yüksek kontrast değeri sayesinde oldukça doygun bir renk paletine ulaşabiliyor. İsteyen kullanıcılar ekranın renk değerleri ile oynayabilmeleri önemli bir özellik. 426 cd/m²'lik parlaklık değeri gayet başarılı, fakat güneşli ortamlarda daha yüksek bir parlaklık değerinin olması çok daha büyük bir avantaj olurdu.



Mate S'in önemli bir özelliği Touch Control teknolojisini desteklemesi. Bu teknoloji sayesinde yüksek bir verimlilik ile çalışan parmak izi sensorundan, parmağınızla resim albümüne anında ulaşabilmeniz ve resimler arasında gezebilmeniz. Bununla birlikte bildirimleri kontrol edebildiğiniz gibi, gelen çağrıları da yanıtlayabiliyorsunuz.



Unutmadan şunu da söylemeden edemeyeceğiz. Hatırlayanlar bilir. iPhone 6s çıktığında 3D Touch özelliği hayata geçmişti. Huawei, bu teknolojiyi Apple'dan önce Touch Force adı altında duyurmuştu. Mate S'de bulunan ve Press Touch olarak da adlandırılan bu teknoloji sayesinde, ekran, parmağın uyguladığı basınca göre tepki veriyor. Bitmedi. Mate S aynı zamanda da Knuckle Control adlı bir teknoloji de destekliyor. Ekrana parmağınızla çizdiğiniz sembolleri algılayan Knuckle Control, çeşitli uygulamaları ve komutları bu sayede açabiliyor.



Performans ve kamera



Huawei Mate S, ev yapımı 64 bit HiSilicon Kirin 935 işlemcisine sahip. Sekiz çekirdekli olan bu işlemcinin dört çekirdeği 2.2 diğer dört çekirdeği 1.5 Ghz hızında çalışıyor. 3 GByte bellek ve 128 GByte'a kadar yükselebilen 32 GByte'lık kapasite fazlasıyla yeterli. Mate S, günlük kullanımda yüksek bir hıza ulaşıyor. Benchmark testlerinde de iyi sonuçlar elde eden bu ürün, LG G4 ve Samsung Galaxy S6'dan aşağı kalır bir yanı yok. Ürünün belki en zayıf yanı 2620 mAh'lik bataryası. Bu ürünün batarya kapastesinin daha iyi olmasını beklerdik. Yine de yoğun kullanımda yaklaşık 8 saatlik bir kullanım sunan Mate S, günlük kullanımda 24 saat dayanabiliyor.



Kamera performansına gelince. Mate S, 13 MP'lik RGBW sensörü ile donatıldı. Bu sensorun RGB sensorlarla farkı, oluşturulan görüntüde ekstra bir beyaz piksel oluşturması. Bunun avantajı özellikle loş ortamlarda benzer ürünlerle kıyasla daha kalitesi yüksek fotoğraflar çekebilmesi. Optik görüntü sabitleyicisinin yanı sıra Pro moduna da sahip olan Mate S, profesyonel kameralarda bildiğiniz tüm kamera ayarlarını yapabiliyor. Yaptığımız testlerde RGBW sensorunun çok büyük bir avantaj sağlayamadığını gördük. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda bu hemen belli oluyor. Parlaklık değerinin ve renk doygunluğunun zaman zaman doğru olmadığını ne yazık ki fark ettik. Buna karşın hareketli objelerde ortalamanın üzerinde bir çekim performansı sergilediğini söylemeliyiz. Unutmadan söyleyelim. Mate S'in F2.0 değerindeki 8 MP'lik ön kamerası görülmeye değer. Bu kamera, piyasanın en iyi kameraları ile yarışabilecek güçte.



Uzun lafın kısası. Huawei, Mate S ile üst sınıf kategorisine iyi bir giriş yaptı. Gerek tasarımı gerekse de performansı ile göz dolduran Huawei Mate S, piyasaya iyi bir giriş yaptığını söylemeliyiz.



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