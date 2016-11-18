Son yıllarda hızlı bir yükselişe geçen Çin devi Huawei yeni akıllı telefonunu tanıttı. Mate 9'un devamı olan model teknik özellikleriyle Mate 9'dan daha üstün. Telefonun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.



Son yıllarda hızlı bir yükselişe geçen Çin devi Huawei yeni akıllı telefonunu tanıttı. Mate 9'un devamı olan model teknik özellikleriyle Mate 9'dan daha üstün. Telefonun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.



Yıllarda altyapı ve fason üretimler yaptıktan sonra geçtiğimiz yıllarda kendi adıyla pazarda yer edinmeye başlayan ve zor da olsa ‘Çinli firma' algısından kurtulan Huawei özellikle 2015 yılında piyasaya sürdüğü modeliyle büyük bir sükse yaptı. 2016'da ise ünlü lens üreticisi Leica ile gittiği işbirliği sonucunda özel bir telefon üreten firma P9 modeli ile bu işbirliğini taçlandırmıştı.



Mate 9 tanıtıldıktan bir süre sonra nefes kesen spor arabalar üreten Porsche ile işbirliğine giden firma Porsche Design adıyla özel bir sürümü piyasaya sürmüştü. Dün akşam ise Huawei yeni akıllı telefonunu tanıttı. Herkes firmanın Porsche Design sürümünün lisansız normal bir versiyonunu tanıtacağını beklerken bir süpriz ile karşılaşıldı. Huawei ekran başta olmak üzere yenilenmiş bir telefon ortaya koydu.



Mate 9 Pro adını taşıyan telefon 5.5” büyüklüğünde IPS ekrana sahip. Ekranında 2K çözünürlük sunan telefon 2560×1440 çözünürlüğü ile normal Mate 9'dan daha yüksek bir çözünürlük sunmakta. Saf Mate 9 modelinde Full HD çözünürlük ve 5.9” ekran kullanırken Pro modelinde böyle bir tercihe gidilmesi ilginç bir tercih olmuş. Pro gibi takıları alan modellerin daha büyük ekranlara sahip olmasına alışkın olan teknoloji severler bu kez Pro modelinin daha küçük bir ekrana ama daha yüksek çözünürlüğe sahip olması nedeniyle şaşkınlığa uğradı.



Huawei Mate 9 Pro Özel 8 Çekirdekli İşlemci ile Geliyor



Huawei tarafından tasarlanan Hisilicon Krin 960 işlemcisi ile gelen telefonda 6 GB ve 4 GB RAM seçenekleri bulunuyor. 4 adet 2.4 GHz Cortex-A73 ve adet 1.8 Ghz Cortex A53 çekirdeği barındıran işlemci toplam 8 yüksek performanslı çekirdeğe sahip. 4 GB modelin 64 GB depolama ile sunulduğu telefonda eğer 6 GB RAM isterseniz depolama kapsitesinizde 128 GB'a çıkıyor. Cihaz aynı zamanda 256 GB'a kadar arttırıbilir depolama imkanını micro-sd kart ile sunuyor.



2x Optik Yakınlaştırmalı Lecia Kamera



Leica ile gidilen işbirliğinin devam ettiği modelde 20 MP ve 12 MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. 2x optik zoom yapabilen kamera aynı zamanda lazer ile hızlı odaklanma ve çift tonlu lef flaş gibi özelliklerle geliyor. P9 modelinde olduğu gibi 4K kayıt desteklemeyen kamera ile 2K çözünürlüğünde 30 fps video kayıtları yapabilmeniz mümkün. Özçekim kamerası olarak ise 8 MP çözünürlüğünde f/1.8 lensin kullandığı telefonda iddia özçekimler yapabilmek mümkün.



1 saatte bataryayı tamamen doldurabilen SuperCharge teknolojisinin ve ön tarafta parmak izi okuyucusunun bulunduğu cihazın 4 GB RAM ve 64 GB ROM modeli 668 dolar, 6 GB RAM ve 128 GB ROM modeli ise 770 dolar bandından satışa sunulacak. İki modelde şu an Çin'de satıştayken kısa süre sonra tüm dünyada satışa çıkması bekleniyor.



Huawei Mate 9 ve Mate 9 Pro Teknik Özellikler