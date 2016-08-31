O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

huawei mate 9 ıfa 2016'da duyurulmayacak!

HUAWEİ MATE 9 IFA 2016'DA DUYURULMAYACAK!

Çinli Huawei firması, Mate serisinin yeni üyesi Huawei Mate 9'u bekleyenlere üzücü haberi verdi. Mate 9, IFA 2016'da duyurulmayacak!

Tarih : 31 Ağustos 2016, 09:45
Puan Ver : Huawei Mate 9 Ifa 2016'da Duyurulmayacak!(0/10)


Çinli Huawei firması, Mate serisinin yeni üyesi Huawei Mate 9'u bekleyenlere üzücü haberi verdi. Mate 9, IFA 2016'da duyurulmayacak!



 



Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Huawei, IFA 2016 öncesi soru işaretlerinin bir kısmını ortadan kaldırıyor. Firmanın IFA 2016'da yeni akıllı telefonlarla karşımıza çıkacağını biliyoruz, ancak hangi modellerin geleceği konusu biraz şaibeliydi.



Huawei Mate 9 ne zaman çıkacak?



Geçtiğimiz yıl duyurulan ve ülkemizde de satışa çıkan orta segmentin iddialı modellerinden biri olan Huawei Mate 8 modelinin halefi Huawei Mate 9 beklenirken, firmadan bu modelin IFA 2016 kapsamında duyurulmayacağı açıklandı. Bu açıklama Huawei yöneticilerinden birine ait. Yani bilginin sağlam bir kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.



Bu açıklama Huawei Mate 9 modelinin hiç duyurulmayacağı anlamına gelmiyor. Firma önümüzdeki birkaç ayda ürün gamının büyük bir kısmını güncelleyecek. Modellerin sadece bir kısmı IFA 2016 kapsamında duyurulacak.



Ancak yine Huawei tarafında heyecan uyandıracak söylentiler var. Bir süredir söylenti şeklinde gündeme gelen ve “Nova” olarak adlandırılan bir cihaza ilişkin umutlar sürüyor. Huawei Nova modeline ilişkin iddiaları geçtiğimiz hafta gündeme getirmiştik. “Kadınlara özel akıllı telefon” olarak beklenen bu modelle ilgili olarak yayınlanan tek bir görsel bulunuyor. O görselde de cihazın ses açıp-kısma tuşunun normal bir akıllı telefona çok daha büyük olduğu dikkat çekiyor.



Farklı renk seçenekleri ve taş süslemeli olacağı düşünülen Huawei Nova hakkındaki gelişmeleri ve Huawei'nin IFA 2016 etkinliğini yakından takip edeceğiz. Gelişmeler şimdilik bu kadar.



iPhone için en iyi ücretsiz klavye uygulamaları!








Etiketler: Huawei  Mate  9  Ifa  2016  Da  Duyurulmayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER