

Çinli Huawei firması, Mate serisinin yeni üyesi Huawei Mate 9'u bekleyenlere üzücü haberi verdi. Mate 9, IFA 2016'da duyurulmayacak!







Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Huawei, IFA 2016 öncesi soru işaretlerinin bir kısmını ortadan kaldırıyor. Firmanın IFA 2016'da yeni akıllı telefonlarla karşımıza çıkacağını biliyoruz, ancak hangi modellerin geleceği konusu biraz şaibeliydi.



Huawei Mate 9 ne zaman çıkacak?



Geçtiğimiz yıl duyurulan ve ülkemizde de satışa çıkan orta segmentin iddialı modellerinden biri olan Huawei Mate 8 modelinin halefi Huawei Mate 9 beklenirken, firmadan bu modelin IFA 2016 kapsamında duyurulmayacağı açıklandı. Bu açıklama Huawei yöneticilerinden birine ait. Yani bilginin sağlam bir kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.



Bu açıklama Huawei Mate 9 modelinin hiç duyurulmayacağı anlamına gelmiyor. Firma önümüzdeki birkaç ayda ürün gamının büyük bir kısmını güncelleyecek. Modellerin sadece bir kısmı IFA 2016 kapsamında duyurulacak.



Ancak yine Huawei tarafında heyecan uyandıracak söylentiler var. Bir süredir söylenti şeklinde gündeme gelen ve “Nova” olarak adlandırılan bir cihaza ilişkin umutlar sürüyor. Huawei Nova modeline ilişkin iddiaları geçtiğimiz hafta gündeme getirmiştik. “Kadınlara özel akıllı telefon” olarak beklenen bu modelle ilgili olarak yayınlanan tek bir görsel bulunuyor. O görselde de cihazın ses açıp-kısma tuşunun normal bir akıllı telefona çok daha büyük olduğu dikkat çekiyor.



Farklı renk seçenekleri ve taş süslemeli olacağı düşünülen Huawei Nova hakkındaki gelişmeleri ve Huawei'nin IFA 2016 etkinliğini yakından takip edeceğiz. Gelişmeler şimdilik bu kadar.



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