Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, pazardaki yarıştan geri kalmamak adına ardı ardına yeni modelleri ile gelmeye devam ediyor. İnternet ortamında bazı sızdırılan görüntüler Çinli üreticinin Mate 9 modelini geliştirmesini tamamladığı yönünde.



Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, pazardaki yarıştan geri kalmamak adına ardı ardına yeni modelleri ile gelmeye devam ediyor. İnternet ortamında bazı sızdırılan görüntüler Çinli üreticinin Mate 9 modelini geliştirmesini tamamladığı yönünde.



Akıllı telefon dünyasında gün geçtikçe daha çok kabul gören markalardan biri olan Huawei, rakiplerinden geri kalmamak adına sürekli yeni modelleriyle kendini canlı tutmayı amaçlıyor. Son olarak firmanın ürettiği Mate 9 modelinin görselleri internet ortamına sızdırıldı.



Sızdırılan bu görsellere göre bu yeni model artık günümüzde oldukça popüler olan çift kamerayla gelecek. 20MP çözünürlüğe sahip olan bu kamera büyük ihtimal ile Sony tarafından üretilmiş. Bunun yanında donanım olarak Huawei tarafından üretilen Kirin 960 yonga seti ile hayat bulacak bu yeni cihaz. Grafik mimarisi olarak ise Mali-T880 ile oldukça iddialı bir giriş yapacak bu rekabet dolu pazara.



Tüm bunların yanında büyük ekran, alüminyum kasa ve parmak izi okuyucu artık bu modelde de standart haline gelmiş.



Bu yeni modelin gelecek ay düzenlenecek olan IFA 2016 fuarında tanıtılması bekleniyor.



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