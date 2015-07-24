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huawei mate 8 ne zaman tanıtılacak?

HUAWEİ MATE 8 NE ZAMAN TANITILACAK?

Huawei; Berlin'de 2 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtacak.

Tarih : 24 Temmuz 2015, 12:24
Puan Ver : Huawei Mate 8 Ne Zaman Tanıtılacak?(10/10)12


Huawei; Berlin'de 2 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtacak.



Yayınlanan teaser'da cihaz hakkında bilgi verilmiyor; ancak kaynaklar firmanın yeni Mate 8 akıllı telefonu tanıtacağını belirtiyor.



Daha önceki sızıntılar Ascend Mate7 modelinin devamı niteliğindeki cihazın Eylül'deki IFA fuarında tanıtılacağı yönündeydi.



Huawei Mate 8'in 6 inç genişlikli ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Akıllı telefon Çin merkezli firmanın kendi yongaseti çözümü olan yüksek performanslı Kirin 950'den güç alıyor.



3 GB ana bellek, 32 GB dâhili depolama alanı ve 4 GB ana bellek, 64 GB dâhili depolama alanı içeren iki farklı seçenek sunuluyor.



Akıllı telefonun ana kamerası 20.7 MP çözünürlükte, ön kısımda ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Cihazda parmak izi okuyucu sensor ve çift SIM uyumunun olduğunu belirtelim.








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