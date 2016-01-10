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Huawei Mate 8 bugün sahneye çıkabilir

HUAWEİ MATE 8 BUGÜN SAHNEYE ÇIKABİLİR

Huawei CES 2016'ya damgasını vuracak hamleler yapabilir. Ancak Çinli şirketin en önemli adımı muhtemelen Huawei Mate 8 olacak.

Tarih : 10 Ocak 2016, 09:11
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CES 2016 bugün Los Angeles'da başlıyor. Eğer teknoloji dünyasını yakından takip ediyorsanız, bu fuarın yılın en önemli teknoloji buluşmalarından birisi olduğunu da biliyorsunuzdur. Hemen her firma, bu gibi fuarlarda ön plana çıkmak ve adından bahsettirmek için önemli duyurular ve tanıtımlar yapar. Huawei de bunlardan birisi.



Çinli teknoloji devi Huawei, büyük ihtimalle bugün Mate 8modelini resmen tanıtacak. Bu telefon zaten daha önce Çin'de satışa sunulmuştu. Ancak şirket Çin ve Amerika tabii dolayısıyla da Avrupa'da satışa sunacağı modeller arasında farklılıklar olacağını açıklamıştı.



Bununla birlikte telefonun özelliklerinden çok, ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte öyle görünüyor ki tüm bu soruların yanıtlarını birkaç saat içerisinde alacağız.



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