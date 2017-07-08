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huawei mate 10 un tarihi netleşti

HUAWEİ MATE 10 UN TARİHİ NETLEŞTİ

Huawei Mate 10 ne zaman satışa çıkacağı belli oldu? Çin basınında Huawei Mate 10'un çıkış tarihi açıklandı.

Tarih : 08 Temmuz 2017, 10:09
Puan Ver : Huawei Mate 10 Un Tarihi Netleşti(7/10)5


Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Huawei'nin yeni amiral gemisi ile ilgili ilk dedikodular da ortaya çıkmaya başladı. Bildiğiniz gibi şirketin bu yıl da yılın ikinci yarısında Mate serisinden yeni bir telefon çıkarması bekleniyor. Huawei Mate 10 olarak bilinen telefon son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başladı.



Son olarak da telefonun çıkış tarihi ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Çin basınında yer alan haberlere göre Huawei yeni telefonunu ekim ayında satışa çıkarmayı planlıyor. 10nm HiSilicon Kirin 970 yonga seti kullanacak telefonun üst düzey performansı ile piyadaki en iyi akıllı telefonlara rakip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun uçtan uca ekranı ile de şık bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor.








Etiketler: Huawei  Mate  10  Un  Tarihi  Netleşti    haber

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