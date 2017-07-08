

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Huawei'nin yeni amiral gemisi ile ilgili ilk dedikodular da ortaya çıkmaya başladı. Bildiğiniz gibi şirketin bu yıl da yılın ikinci yarısında Mate serisinden yeni bir telefon çıkarması bekleniyor. Huawei Mate 10 olarak bilinen telefon son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başladı.



Son olarak da telefonun çıkış tarihi ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Çin basınında yer alan haberlere göre Huawei yeni telefonunu ekim ayında satışa çıkarmayı planlıyor. 10nm HiSilicon Kirin 970 yonga seti kullanacak telefonun üst düzey performansı ile piyadaki en iyi akıllı telefonlara rakip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun uçtan uca ekranı ile de şık bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor.