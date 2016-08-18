

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, SuperCharge adını alan kendi süper hızlı şarj teknolojisini üretmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda birtakım marka başvurularını yapmaya başladı.







Pil kullanım teknolojilerinde pek bir gelişme yaşanmasada sarj teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler bir çok kullanıcının hoşuna gidiyor. Huawei bu konuya adım atarak kendi süper hızlı şarj teknolojisini geliştirmeye başlıyor.



Huawei şarj teknolojisi normal hızlı şarj teknolojisinden biraz farklı işliyor. Anot kısmındaki grafit moleküllerine heteroatomlar ekleyen firma, böylece lityumu tutma ve karbon yapılarına aktarma konusunda katalizör tercih ediyor. Heteroatom deyimi nitrojen ve sülfür gibi yapısında karbon veya hidrojen barındırmayan atomlar için tercih ediliyor.



Süper hızlı şarj teknolojisini bir akıllı telefonun kullanması için telefonun pilinin bunun için özel üretilmesi gerekiyor. Ve ayrıca bunun için özel bir şarj adaptörüne sahip olmak lazım.



Huawei, SuperCharge teknolojisi için geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nde marka başvurusunda bulundu. Tabi bu teknoloji başlarda amiral gemilerinde gözükecek olsada ilerleyen zamanlarda orta seviyelerde bulunmasıda oldukça yüksek bir ihtimal.



Sonuç olarak ilerleyen dönemde Huawei üreteceği amiral gemilerinde bu teknolojiyi kullanma konusunda oldukça kararlı durumda.



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