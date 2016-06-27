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huawei, kendi işletim sistemini geliştiriyor

HUAWEİ, KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYOR

Huawei İOS ve Android tekeline karşın kendi işletim sistemini geliştirme kararı aldı. Şirket İskandinavya'da eski Apple ve Nokia çalışanlarından oluşan bir ekip meydana getirdi.

Tarih : 27 Haziran 2016, 10:26
Puan Ver : Huawei, Kendi İşletim Sistemini Geliştiriyor(8/10)8


Huawei İOS ve Android tekeline karşın kendi işletim sistemini geliştirme kararı aldı. Şirket İskandinavya'da eski Apple ve Nokia çalışanlarından oluşan bir ekip meydana getirdi.



Google, Android üzerinde daha sıkı dnetim yapmasından dolayı Huawei ikinci bir plan yapmaya başladı. Şirket eski Apple ve Nokia çalışanlarını bir araya getirerek bir işletim sistemi yaratma düşüncesinde.



Huawei'nin akıllı telefonları halihazırda  Android sisteminin uyarlanmış bir versiyonu olan EMUI ile hayata geçiyor. Şirketin kendi işletim sistemini yapma hamlesi oldukça cesurca bir karar olarak gözüküyor.



Huawei bu hamleyi yaparken geçmişte İOS ve Android karşısında denenmiş olan işletim sistemlerinide göz önünde bulundurmak zorunda. Örneğin Microsoft ve BlackBerry gibi diğer teknoloji devleri meşhur Android-iOS rekabetini geçmekte başarı sağlayamadılar.



Tabi olumsuz yanların yanı sıra olumlu yanları da olabilir bu hamlenin. Şirketlerin donanımdan çok yazılım ve uygulama kısmına odaklanması oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır Huawei için.



Ve en önemlisi tabi ki tüketici kitlesinin büyüklüğü. 2015'in ilk çeyreğinde 27,5 milyon cihaz sevkiyatla küresel akıllı telefon pazarının üçüncü büyük cep telefonu üreticisi olan Huawei, yeni bir işletim sistemi oluşturmak için yeterince büyük bir müşteri kitlesini kendi içinde barındırıyor aslında.



Tüm bunlara bakarak gelecekte mobil işletim sistemleri alanında daha büyük bir rekabet ve yeni oyuncuların alanı olarak görebileceğimiz kesin gibi.



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Etiketler: Huawei  Kendi  İşletim  Sistemini  Geliştiriyor    haber

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