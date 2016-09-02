Yarın başlayan olan IFA 2016'da Çinli üretici Huawei, iki akıllı telefon duyuracak. Firma şimdiden beklentileri yükseltti.



Yarın başlayan olan IFA 2016'da Çinli üretici Huawei, iki akıllı telefon duyuracak. Firma şimdiden beklentileri yükseltti.







Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2016'da teknoloji dünyasının yeni trendleri belli olacak. Akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar başta olmak üzere tüketici elektroniğine ilişkin çok sayıda yeni ürünün duyurulması bekleniyor. Beklenen firmalardan biri ise Huawei.



Huawei IFA 2016'da iki telefon birden duyuracak!



Weibo isimli sosyal ağda yayınlanan görsellerde firmanın iki farklı akıllı telefon duyuracağı anlaşılabiliyor. Firmanın IFA 2016 için hazırlamış olduğu görsellerde 1 Eylül 2016 tarihi yani IFA 2016'nın başlayacağı tarih işaret edilirken aynı zamanda görsellerde iki farklı akıllı telefonun arka yüzeyi görüntüleniyor.



Duyurulacak olan iki yeni akıllı telefondan birinin Huawei Mate 9 olacağı tahmin ediliyor. Diğer telefonun ise Huawei Nova olacağına ilişkin çok sayıda iddia var. Ancak resmi bir açıklama henüz yok.



Huawei P9 modelinin üzerine yeni bir amiral gemisi beklenmiyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Huawei P9 modeli güncelliği halen koruyor ve amiral gemisi segmentinde yer alıyor. Dolayısıyla duyurulacak iki yeni cihazın da orta segmentte yer alan rekabetçi cihazlar olması bekleniyor.



İlgili görselleri aşağıda bulabilirsiniz. Cihazların metal çerçeveleri metal gibi duruyor. Ancak teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi yok.



Windows tablet pazarında yükseliyor!