Huawei Honor 9'u çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.



Huawei Honor 9'u çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.



Huawei'nin orta segment Honor serisinden yeni bir telefon çıkaracağı bir süredir konuşuluyor. Huawei henüz Honor 9'u ne zaman tanıtacağı açıklamadı ama yeni gelen bilgiler sayesinde telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Çıkan haberlere göre Huawei Honor 9, 20 ya da 21 Haziran'da resmen tanıtılacak. Telefonun fiyatının ise 360 dolar olacağı iddia ediliyor.



Honor 9'un teknik özelliklerine gelecek olursak, telefonun Kirin 960 işlemci, 4 GB RAM ve 32 veya 64 GB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. 5.2 inç ekrana sahip telefonda çift kamera teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Son olarak sızdırılan bilgilere göre telefonun batarya kapasitesi 3,000 mAh olacak. Telefonun çıkışı yaklaştıkça teknik özellikler hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır.



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