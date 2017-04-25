

Geçtiğimiz yıl çıkan Huawei Honor 8'in halefi görüldü mü? İnternete sızdırılan yeni görüntülerin Huawei Honor 9'a ait olduğu iddia ediliyor.



Bildiğiniz gibi Huawei, Honor serisinin son üyesi Honor 8'i geçtiğimiz yıl piyasaya sürdü. Telefonun farklı bir versiyonu olan Honor 8 Pro ise birkaç hafta önce satışa çıktı. Ancak daha Honor 8 Pro'nun çıkışının üzerinden çok geçmemişken şimdi de Huawei Honor 9 sesleri yükselmeye başladı. Bugün Honor 9'a ait olduğu söylenen ilk görüntüler internete sızdırıldı.



Tasarım olarak Honor 8 ile Xiaomi Mi 6'nın karışımı gibi görünen bu görüntüler teknoloji dünyasında tartışma yaratmadı. Çünkü genel kanı bu fotoğrafların büyük ihtimalle Honor 9'a ait olmadığı yönünde. İlk olarak telefonun tasarımı ve görüntülerde görünen renk seçeneği Xiaomi Mi 6'yı fazlasıyla andırıyor. Ayrıca Honor 8'de arkada olan Home tuşu da bu telefonda önde görünüyor. Bir de bunlara Honor V9 olarak da bilinen Honor 8 Pro'nun yakın zamanda satışa çıktığı gerçeği eklenince, Honor 9 diye sızdırılan bu görüntülerin başka bir telefona ait olma ihtimali bir hayli yüksek. Bakalım Huawei, Honor 9 olarak iddia edilen bu telefonla ilgili bir açıklama yayınlayacak mı.



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