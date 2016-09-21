HUAWEİ HONOR 8 MODELİ 1.5 MİLYON SATIŞ RAKAMINA ULAŞTI
Temmuz ayı içerisinde kullanıcıyla buluşan ve oldukça fazla ilgi gören Huawei Honor 8 modeli 1.5 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı.
Temmuz ayı içerisinde kullanıcıyla buluşan ve oldukça fazla ilgi gören Huawei Honor 8 modeli 1.5 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı.
Genellikle orta seviye telefon pazarında birçok firma ile çok sıkı bir rekabete tanık oluyoruz hergün. Bu firmalardan en büyüklerinden biri olan Çin merkezli Huawei Honor serisiyle bu segment içinde oldukça iyi bir konuma geldi. Firmadan gelen açıklamaya göre 1.5 milyon satış rakamına ulaşıldı. Bu model Çin, ABD ve İngiltere pazarında kullanıcılara ulaşmayı başardı.
Honor markası genel olarak ise yine oldukça iyi bir başarıya imza attı. Model, Xiaomi Redmi serisinin ardından 100 milyon satış rakamını geçen ikinci Çin menşeili marka oldu.
Huawei gelecek yıllarda satış rakamlarının üstüne çıkarak sürekli bir artış yakalamayı hedefliyor.
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