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huawei honor 6x çift kamera teknolojisiyle geliyor

HUAWEİ HONOR 6X ÇİFT KAMERA TEKNOLOJİSİYLE GELİYOR

Huawei Honor 6X'in teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında yeni detaylar geldi. Telefon son olarak iPhone 7'de gördüğümüz çift kamera teknolojisine sahip olacak.

Tarih : 29 Eylül 2016, 12:12
Puan Ver : Huawei Honor 6X Çift Kamera Teknolojisiyle Geliyor(0/10)


Huawei Honor 6X'in teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında yeni detaylar geldi. Telefon son olarak iPhone 7'de gördüğümüz çift kamera teknolojisine sahip olacak.



Huawei'nin Honor akıllı telefon serisi son yıllarda telefon dünyasının en popüler serileri arasına girmeyi başardı. Öyle ki Honor 8 satışa sunulduktan sonra sadece birkaç ay içerisinde 1.5 milyondan fazla satmayı başardı. Honor serisine yatırım yapmaya devam eden Huawei, çok yakında bu seriden yeni bir telefon çıkaracak. Huawei Honor 6X adını taşıyacak bu telefon, birkaç gün önce sertifika alırken görüldü.



Honor 6X'in TENAA'dan sertifika alırken görülmesiyle birlikte telefonun teknik özellikleri hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı. Telefonun en dikkat çekici özelliği, son olarak iPhone 7'de gördüğümüz çift kamera teknolojisini kullanması olacak. Çift kamera özelliğine sahip bir arka kamerası olan Honor 6X'in diğer teknik özellikleri arasında 5.5 inç ekran, Snapdragon 625 işlemci, 2GB veya 3GB RAM, 32GB depolama alanı ve microSD kart desteği yer alıyor. Huawei henüz bir açıklama yapmadı ama gelen bilgilere göre şirket Honor serisinin yeni üyesini 18 Ekim'de resmen tanıtacak.



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Etiketler: Huawei  Honor  6X  Çift  Kamera  Teknolojisiyle  Geliyor    haber

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